廣行宮主委50萬購中秋禮慰問土城醫護　吳琪銘、林金結到場觀禮

▲三峽廣行宮主委兼三鶯義刑顧問團長黃永騰丶吳哥醫療公益等善士發起的「中秋送愛到土城醫院」活動近日登場，斥資50萬元購買700多盒水果禮盒，慰勞辛勤的醫護人員。（圖／讀者提供）



記者陶本和／新北報導

中秋節將至，由長年熱心醫療公益三峽廣行宮主委兼三鶯義刑顧問團長黃永騰丶吳哥醫療公益等善士發起的「中秋送愛到土城醫院」活動近日登場，斥資50萬元購買700多盒水果禮盒，慰勞辛勤的醫護人員，表達對醫護、行政人員感謝。民進黨立委吳琪銘、國民黨議員林金結也到場觀禮。

「中秋送愛到土城醫院」活動，是由長年投入醫病間溝通公益的「吳哥醫療公益」張龍溢發起，邀請黃永騰等眾善士捐贈土城醫院醫護、行政人員中秋水果禮盒，典禮在土城醫院國際會議廳登場，由黃永騰等代表捐贈，土城醫院院長賴旗俊代表受贈。

黃永騰表示，從新冠肺炎以來，加上急診爆滿、醫護人力吃緊，醫療體系近年承受前所未有壓力，但醫護始終堅守崗位，他身為地方一份子，因曾有不少親友受惠，深深體會，正是醫護不眠不休守護，維持社區安定健康，與廣行宮「行善濟世、關懷眾生」宗旨不謀而合，代表居民略表心意。

吳琪銘則說，他在議員任內，積極爭取土城醫院設立，由長庚醫院體系進駐，隨著土城重劃區開發，未來他爭取的彈藥庫解編，北側供台北看守所進駐等司法園區，增加福爾摩沙高速公路金城交流道，南側設立科學園區，提前部署長期欠缺的醫療資源，也代表土城、三峽鄉親們感謝土城醫院醫護人員。

吳哥醫療公益張龍溢表示，感謝這次短期快速募資，捐助水果禮盒給土城醫院，善士們企盼正能量傳遞「以愛接力」，成為第一線醫療人員的最大後盾。

▼三峽廣行宮主委兼三鶯義刑顧問團長黃永騰丶吳哥醫療公益等善士發起的「中秋送愛到土城醫院」活動近日登場，斥資50萬元購買700多盒水果禮盒，慰勞辛勤的醫護人員。（圖／讀者提供）

