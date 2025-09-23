整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

▲一名消防員分享行動電源於沙發自燃案例，屋內財物損失超過70萬元。（翻攝自Threads@hyacinth.5168）

圖文／鏡週刊

「看到民眾整個家，因為一顆高風險的行動電源，變這樣，損失慘重，母女倆相擁而泣...心裡也很難受，就想要多做點什麼。」近期行動電源自燃事件頻傳，引發社會關注。一名消防員在Threads上分享經驗指出，曾見過一戶民家行動電源在沙發上自燃，導致屋內財物付之一炬，損失保守估計超過70萬元。所幸屋主當時外出購物，才沒有造成人員傷亡。

該名消防員表示，去年（2024）他接獲火警後趕赴現場，看見屋內大火已經迅速蔓延，電視櫃、名酒、現金、家具、衣物及各類家電全數被燒毀。經火調鑑定，起火原因與一顆「方形一體式自帶彎折插頭」的行動電源有關。消防員感慨，這樣的悲劇完全可以透過選購安全產品避免。

消防員呼籲，民眾在選購行動電源時，應避免購買一體式貼牌、PCB電路、市電變壓器與鋰離子電池全擠在小方塊空間的產品。

「事故實在太多了。我不是故意要斷廠商財路，更不是為了流量，才一直反覆發這些，更不是吃飽太閒.....而是我不想見到那個相擁而泣的心酸場面，社會安全網，本就是每一個人的責任，包含你我。」他指出，該類行動電源成本低、電路設計差，且山寨電芯幾乎無法追蹤溯源，事故頻傳，安全風險高。

「廠商要賺錢我懂，但要有良心，不可以因為貪圖爆利，而罔顧消防安全，不能錢都你在賺，起火的社會風險，卻是消費者跟全民買單跟承擔。財產的損失還能重來，人命若是損失了，要怎麼挽救？」消防員語重心長地說。

此外，若發現行動電源出現鼓包或膨脹現象，消防員建議民眾應單獨包裝，交由清潔隊回收，或可將其浸泡在裝滿約9分滿水的水桶中，並加入一湯匙鹽，等待24小時以上後處理。操作時需注意白煙有毒，應避免吸入。若外觀正常，可直接交給超商回收。

