樺加沙「超大眼+厚實雲」畫面曝！日太空人驚：很擔心地面上的人

▲日籍太空人油井龜美也（Koichi Wakata）22日也特別分享自外太空俯瞰樺加沙的影像。（圖／翻攝自X「@Astro_Kimiya」）

台灣今（23）日仍受第18號樺加沙颱風及其外圍環流影響，迎風面的東半部地區、恆春半島及高屏山區雨勢仍持續，易有大雨或豪雨，尤其花蓮、臺東地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。而日籍太空人油井龜美也在社群平台分享，自己從外太空俯瞰樺加沙的照片，直言「我真的很擔心地面上的人」。

▲從太空拍攝的照片中可見樺加沙的颱風眼清晰可辨，雲牆相當厚實。（圖／翻攝自X「@Astro_Kimiya」）

氣象署表示，今年第18號強烈颱風「樺加沙」於23日清晨持續影響台灣南部，清晨7時中心位置位於北緯19.8度、東經118.5度，即鵝鑾鼻西南方約340公里海面上，以每小時21公里速度向西北西前進。

今日台灣東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其東部、東南部地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部地區、南部地區、中部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署指出，樺加沙結構紮實、風眼清晰，暴風圈正籠罩恆春半島及屏東，對恆春半島、屏東及高雄造成威脅。氣象署也在今天上午8時30分解除陸上颱風警報，但降雨仍將持續，需等到颱風於24日遠離後雨勢才會逐漸趨緩。

由於樺加沙維持強勁結構，若直撲登陸恐引發嚴重災情。氣象專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書分享衛星雲圖感嘆：「它真的好美，這種史詩級的風暴還是遠遠欣賞就好。」

氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，颱風帶來的影響主要集中在四大面向，東部地區豪雨、北部及澎湖強風、西部悶熱包含台南、高雄及北屏東，以及恆春半島局部風雨。

由於颱風路徑偏向台灣南側，暴風圈僅輕掃恆春半島與南屏東，多數地區未明顯感受風雨屬正常現象。氣象局預估，樺加沙颱風將快速往西移動，23日進入南海後，路徑將朝港澳南側推進，恐對當地造成嚴重甚至毀滅性破壞。

粉專也分享向日葵九號衛星22日晚間拍攝到的畫面，「晚間時刻，月光朦朧之下的樺加沙，渾圓的大眼，此時正是它最強的時刻，也正宣告它是2025的最強颱風，當之不過。」

▲粉專也分享向日葵九號衛星22日晚間拍攝到的畫面。（圖／翻攝自臉書「進擊の天氣小編」）

此外，日籍太空人油井龜美也（Koichi Wakata）22日也特別分享自外太空俯瞰樺加沙的影像，「大家好！我剛剛飛過18號颱風，所以分享一下最新的照片。我真的很擔心地面上的人」。從太空拍攝的照片中可見樺加沙的颱風眼清晰可辨，雲牆相當厚實。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人留言表示，「我是台灣人，這美麗而又強大的颱風吹過我們台灣的秋天，目前我們還沒有發生災情，謝謝您提供這麼美麗的照片，工作注意安全，辛苦你們了」、「這美麗而又強大的颱風吹過台灣秋天，還好目前沒有災情」、「第一次從正上方看到颱風眼，真的震撼，希望沒有造成任何損失。」

