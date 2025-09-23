　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樺加沙「超大眼+厚實雲」畫面曝！日太空人驚：很擔心地面上的人

日籍太空人油井龜美也（Koichi Wakata）22日也特別分享自外太空俯瞰樺加沙的影像。（圖／翻攝自X「@Astro_Kimiya」）

▲日籍太空人油井龜美也（Koichi Wakata）22日也特別分享自外太空俯瞰樺加沙的影像。（圖／翻攝自X「@Astro_Kimiya」）

圖文／CTWANT

台灣今（23）日仍受第18號樺加沙颱風及其外圍環流影響，迎風面的東半部地區、恆春半島及高屏山區雨勢仍持續，易有大雨或豪雨，尤其花蓮、臺東地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。而日籍太空人油井龜美也在社群平台分享，自己從外太空俯瞰樺加沙的照片，直言「我真的很擔心地面上的人」。

從太空拍攝的照片中可見樺加沙的颱風眼清晰可辨，雲牆相當厚實。（圖／翻攝自X「@Astro_Kimiya」）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲從太空拍攝的照片中可見樺加沙的颱風眼清晰可辨，雲牆相當厚實。（圖／翻攝自X「@Astro_Kimiya」）

氣象署表示，今年第18號強烈颱風「樺加沙」於23日清晨持續影響台灣南部，清晨7時中心位置位於北緯19.8度、東經118.5度，即鵝鑾鼻西南方約340公里海面上，以每小時21公里速度向西北西前進。

今日台灣東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其東部、東南部地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部地區、南部地區、中部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署指出，樺加沙結構紮實、風眼清晰，暴風圈正籠罩恆春半島及屏東，對恆春半島、屏東及高雄造成威脅。氣象署也在今天上午8時30分解除陸上颱風警報，但降雨仍將持續，需等到颱風於24日遠離後雨勢才會逐漸趨緩。

由於樺加沙維持強勁結構，若直撲登陸恐引發嚴重災情。氣象專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書分享衛星雲圖感嘆：「它真的好美，這種史詩級的風暴還是遠遠欣賞就好。」

氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，颱風帶來的影響主要集中在四大面向，東部地區豪雨、北部及澎湖強風、西部悶熱包含台南、高雄及北屏東，以及恆春半島局部風雨。

由於颱風路徑偏向台灣南側，暴風圈僅輕掃恆春半島與南屏東，多數地區未明顯感受風雨屬正常現象。氣象局預估，樺加沙颱風將快速往西移動，23日進入南海後，路徑將朝港澳南側推進，恐對當地造成嚴重甚至毀滅性破壞。

粉專也分享向日葵九號衛星22日晚間拍攝到的畫面，「晚間時刻，月光朦朧之下的樺加沙，渾圓的大眼，此時正是它最強的時刻，也正宣告它是2025的最強颱風，當之不過。」

粉專也分享向日葵九號衛星22日晚間拍攝到的畫面。（圖／翻攝自臉書「進擊の天氣小編」）

▲粉專也分享向日葵九號衛星22日晚間拍攝到的畫面。（圖／翻攝自臉書「進擊の天氣小編」）

此外，日籍太空人油井龜美也（Koichi Wakata）22日也特別分享自外太空俯瞰樺加沙的影像，「大家好！我剛剛飛過18號颱風，所以分享一下最新的照片。我真的很擔心地面上的人」。從太空拍攝的照片中可見樺加沙的颱風眼清晰可辨，雲牆相當厚實。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人留言表示，「我是台灣人，這美麗而又強大的颱風吹過我們台灣的秋天，目前我們還沒有發生災情，謝謝您提供這麼美麗的照片，工作注意安全，辛苦你們了」、「這美麗而又強大的颱風吹過台灣秋天，還好目前沒有災情」、「第一次從正上方看到颱風眼，真的震撼，希望沒有造成任何損失。」

延伸閱讀
男子跟泰女結婚！同居一天稱「家裡有事」跑了　分居2年他心死離婚
隋棠欠11萬管理費！本人揭原因「喊捐百萬」　她狠酸：老哏情勒法
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！　軍方15:00說明
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！　軍方15：00將出面說明

張競／解讀川普拒絕對我軍援傳聞

關農推廣「吃在地 享當季」　大小朋友快樂學習烘焙美食

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

生活熱門新聞

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

釋昭慧月薪14萬全捐出！運彩公會理事長回應了

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長

樺加沙才要離開　可能又有新颱風模擬路徑曝

18歲新兵打靶重創「左眼球沒了」　律師提1點喊怪！

樺加沙最近台灣一條紫　花蓮超大豪雨

在英國被撞肩膀！4女突扯她頭髮甩到牆上

遺產「1重要觀念」一票人搞錯！律師：兄弟姊妹繼承多3倍

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面