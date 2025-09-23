張忠謀夫人10點半前睡覺！　為了影響他

▲張忠謀與張淑芬。（圖／記者李毓康攝）

圖、文／今周刊

台積電慈善基金會董事長張淑芬週三（9/17）出席由《今周刊》與《幸福熟齡》共同舉辦的2025年幸福熟齡論壇，在接受媒體訪問時，暢談她的生活哲學、公益推動與教育新角色。

她以自身實踐分享健康長壽的秘訣，強調「規律生活與簡單飲食」是維持年輕活力的重要關鍵。

「我從來不熬夜，10點到10點半一定上床睡覺」

「我從來不熬夜，10點到10點半一定上床睡覺。」張淑芬直言，規律作息是她維持健康與氣色的重要原因，至於皮膚Q彈除了是「媽媽給的天生底子」，更多來自於不糟蹋身體的堅持。

她特別透露，自己早睡的習慣，還有另一層用心：「我規律的作息，其實是為了讓先生（台積電創辦人張忠謀）也能跟我一樣。」她強調夫妻之間的互相影響，「如果我能夠早點睡，我的先生自然也會跟著早點休息，這對健康很重要。

▲台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬出席運動會。（圖／記者林敬旻攝）

飲食簡單、清淡 張淑芬拿手菜清單曝光

飲食方面，她堅持「簡單、清淡」。早餐僅以雞蛋、雞湯或燕窩作為開始；中午多以水果、青菜為主；晚餐則強調食材的顏色搭配，「不見得貴的東西才有營養，五顏六色的均衡組合最重要。」此外，她每天固定飲用2000 cc白開水，不碰茶與咖啡，只選擇身體能夠接受的自然飲食習慣。

此外，張淑芬至今仍有親自下廚的習慣，她分享：「我會做一些很簡單的菜色，像是蠔油牛肉、肉絲炒豆乾、炒青菜、煎魚或蒸魚。」這些看似樸實的料理，不僅符合清淡健康的飲食原則，也展現她照顧家人的細膩心意，「簡單卻不隨便，才是長久能維持的飲食方式」。

談到運動習慣，張淑芬笑說：「我有一隻狗，每天都要溜牠，也就逼著我每天走路。」

除了遛狗，她也保持瑜伽、伸展等肢體運動，平均每天30到40分鐘。她強調運動應該「融入生活」。她坦言，長期堅持才是最難的地方，「講起來很簡單，但要天天做到並不容易。」然而，這份自律也讓她維持良好的體能，應付頻繁的國際行程與新任務。

多了「教授」、「大使」身份 張淑芬：關鍵在時間管理

除了生活哲學，張淑芬也談到基金會近年的發展。她透露，除了持續深耕國內公益，基金會也積極拓展海外合作，包含日本熊本、新加坡、香港與上海等地，涵蓋醫療、教育及熟齡照護等面向，「我們會持續以這樣的方式推展，逐步擴大國際連結。」

特別的是，今年她新增了「昆山科技大學榮譽講座教授」與「台馬新型專班產學合作循環經濟中心大使」兩項身分。對此，她以平常心看待，並表示關鍵在於時間管理，「不要把很多事情擠在同一天，分散處理，做事才不會覺得緊繃」。

▲台積電創辦人張忠謀、NVIDIA創辦人黃仁勳 。（圖／記者林敬旻攝）

跟黃仁勳無話不談 張淑芬讚他開朗、有心

媒體也關心她與輝達執行長黃仁勳的交流，她笑說雙方已是多年好友，「我們很熟，幾乎什麼都能聊。」從工作話題、家庭瑣事到生活趣聞，總能自在分享。她特別提到，雙方的家人也熟識、互動更顯親切，「就像一般朋友一樣，沒有拘束。」

她也分享，黃仁勳在每次見面時，總不忘帶上禮物給張忠謀，這讓張淑芬十分感動，「他很有心，常常特地從國外帶禮物回來，這份心意我們都很感謝。」她形容黃仁勳是一位「很開朗的人」，與他談話總能帶來愉快氛圍，也讓她感受到產業領袖在私下的一份真誠。

被問到如何在80歲依舊保持優雅與健康，她分享一項小秘訣：「不要糟蹋自己。」

對張淑芬而言，健康與幸福來自「規律的生活、簡單的飲食，以及願意持續前進的心」。她也鼓勵民眾找到屬於自己的生活節奏，「不需要一開始就設定很遠大的目標，走在路上，看到能做到的事、就去做。」

