男與小女友拍露臉性愛片　分手後慘了

記者曾羿翔／綜合報導

潘姓男子與小女友小柔（化名）交往期間同居，期間曾以手機拍攝兩人發生性行為及口交的畫面。事後兩人分手，小柔認為未曾同意男方錄製露臉的親密影片，遂向社工透露情況並報警提告。法院審理後認定潘男雖未強迫拍攝，但行為已影響女子身心，依違反相關影像拍攝罪，判處有期徒刑1年8月，仍可上訴。

檢方指出，潘男於2022年9月及11月間，兩度在住處以手機錄下兩人親密過程。潘男到案時堅稱拍攝前曾獲得小柔同意，但小柔表示，若拍攝會露臉，她絕不會允許，並懷疑部分影片是在未察覺情況下被拍下。

小柔進一步指出，雙方拍攝親密影片均為臨時提議，並未留存於她手機中，僅潘男持有。針對9月的影片，她坦言曾答應錄製，但對11月的內容毫無印象，質疑拍攝過程未經其同意。

法官審酌後認為，潘男為成年人，明知小柔未滿18歲年紀尚輕、思慮未臻成熟，雖小柔在部分情況下曾表示同意，但潘男錄製涉及露臉的親密畫面，對小柔身心造成負面影響，屬不當行為。考量潘男坦承部分事實，且過往紀錄尚稱良好，惟小柔明確表達不願和解，遂分別就兩次錄影行為判處1年2月及1年4月刑期，合併執行1年8月。



