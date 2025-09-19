　
社會 社會焦點 保障人權

網路帥哥「傑」每天關心還喊她老婆　屏東51歲女險成詐團共犯

▲東港警方勸阻黃女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方勸阻黃女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

51歲黃姓女子在LINE上結識一名自稱「傑」的男子，對方每日以親暱話語噓9問5暖，雙方甚至以老公老婆互稱。男子再以「購買物資捐贈養老院」為由，要求她協助開立約定帳戶收款。東港警方獲報識破這是常見的網戀詐騙，提醒她帳戶恐遭冒用成為人頭帳戶，甚至造成金錢損失。她聽取勸導後，驚覺險些受騙，立即打消念頭，避免被騙。

東港警分局東濱派出所日前接獲轄內銀行報案，51歲黃姓婦人赴銀行申辨新帳户並設定約定帳户，所幸在銀行行員關懷提問，察覺疑似遭遇詐騙，立即通報轄區派出所協助關心。

經了解，黃女在網路加入不明LINE，認識一名自稱「傑」的男子，每日非常親暱的噓寒問暖，兩人以老公老婆互稱，對方自稱是美国Finstar星益基金會負責人，博取信任後向她表示因購買物資捐贈給養老院，需要匯款到台灣，要求她幫忙開立約定帳戶俾利匯款使用，警方勸說此為常見網戀詐騙，並向她宣導相關詐騙手法，可能導致帳戶遭到冒用變成人頭帳戶或直接損失金額，她聽完警方的講解後，打消開立約定轉帳帳戶，成功攔阻詐騙。

東港警分局呼籲，詐騙集團常透過假交友、假愛情包裝騙局，讓被害人誤信「真愛」，很多詐騙手法多透過社群媒體取得信任，加入即時通訊拉攏受害者，誘騙民眾提供個人資料，或是要求開戶設定約定轉帳；提醒民眾避免受騙，如有疑慮，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免上當。

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

讓婦女朋友安心外出　警走進社區傳遞交通關懷

讓婦女朋友安心外出　警走進社區傳遞交通關懷

為響應交通安全宣導月，東港警分局日前往轄內婦女關懷協會舉辦交通安全宣導活動，現場吸引數十位婦女朋友參加，氣氛熱烈。警方藉由影片案例分享與互動問答，深入淺出宣導「行人安全」、「高齡用路人交通守則」及「防制酒駕」等觀念，獲得與會者高度肯定。

緬甸人「翻牆上網」恐關半年罰千萬

緬甸人「翻牆上網」恐關半年罰千萬

在和真人說話嗎？AI詐騙　真人驗證成關鍵防線

在和真人說話嗎？AI詐騙　真人驗證成關鍵防線

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

