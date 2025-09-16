5架IDF疾速衝場　空軍一聯隊裝備精銳盡出慶80週年

軍聞社／記者林庭暉高雄16日電

空軍第一戰術戰鬥機聯隊昨（15）日舉辦80週年隊慶活動，由聯隊長廖少將主持，除安排慶祝大會表揚優秀人員，也規劃空地裝備陳展，見證建軍備戰能量。另IDF戰機以5機大雁隊形編隊衝場，展現飛行員高度默契，呈現扎實訓練成果。

第一聯隊在臺南空軍基地舉辦80週年隊慶活動，邀官兵、眷屬共襄盛舉，並規劃表揚大會、專題演講、空地裝備展示及IDF戰機衝場，軍民同慶，見證單位榮光。

慶祝大會除表揚有功人員，嘉勉在各項表現卓越官兵，也表彰體育競賽績優單位，彰顯官兵戰訓本務、體能戰技等領域豐碩成果。現場也邀講師黃信凱以「軍魂不滅、翻轉人生」為題進行演講，並以自身經歷勉勵官兵堅守信念、勇於突破困境，傳遞奮鬥勇敢精神。

會後登場的IDF戰機衝場，5機編隊呈大雁隊形於千呎高度疾速衝場，氣勢磅礴；隨後依序解編返場降落，進行「大象走路」編隊，展現嚴整性與高度默契。場區也陳展IDF經國號戰機並掛載國造天劍二型飛彈、車載劍一防空飛彈系統等裝備，呈現建軍備戰成果。

廖聯隊長表示，第一聯隊自建軍以來承載守護領空的光榮任務，有賴於官兵在崗位上精益求精，戮力展現專業本領，方能在瞬息萬變的戰場環境中快速反應，維護國家安全；並強調聯隊傳承的不僅是一段歷史，更是延續使命的責任，期勉全體官兵持續秉持忠勇勤奮精神，共同開創更輝煌的未來。