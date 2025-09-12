特殊色不再是首選！燦坤iPhone 17預購3分鐘完售　新人氣王出爐

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17魅力無法擋，12日晚間新機開放預購後立刻引起果粉搶購，燦坤晚間宣布，在官網舉辦的新機預購活動「3分鐘秒殺完售」，根據站內統計，最多人預購的是「iPhone 17 Pro Max」、顏色則跟以往不同，並不是這次的特殊色「宇宙橙」，反而是沉穩內斂的藏青色。

燦坤公布今晚燦坤線上購物網站的預購數據統計，這次新機預購銷售王為頂規旗艦款「iPhone 17 Pro Max」，其中以容量256GB規格最快售磬，主要原因是「iPhone 17 Pro Max」256GB規格既享有高階功能，同時能符合實用性的需求，畢竟多數果粉可能早已有固定的雲端服務，像是iCloud、Google Photos、Dropbox 等，因此，不管是價格或是實用性考量，256GB規格均足以應付日常的照片、影片、APP與遊戲等需求，大幅減少對本機容量的需求，也讓「iPhone 17 Pro Max」256GB規格在今晚脫穎而出，其中，又以經典的「藏藍色」最受果粉喜愛。

今晚的暢銷色也一如燦坤先前預期，以「藍色系」最具消費者喜愛，像是iPhone 17的「霧藍」色、iPhone 17 Pro的「藏藍」色，以及iPhone Air的「天藍」色，都是今晚最快秒殺的暢銷色系。加上今年這波iPhone 17系列與iPhone Air新機，尚未受到關稅影響，也讓這波「升級不加價」的銷售策略，鼓舞更多消費者有意願換購新機， 燦坤也樂觀看待今年蘋果秋季發表會的新品，預計可帶動相關業績成長挹注。

燦坤表示，門市舊換新活動，向來是果粉升級新機的主要推動力之一，根據近一年數據顯示，燦坤Apple系列商品舊換新回收率高達30%，加上燦坤還有強大的售後應援-燦坤X Apple授權維修中心，讓到燦坤買Apple系列商品的會員均獨享維修服務費95折優惠，以最高規格的服務系統，包辦果粉的各式需求，給果粉最貼心的購物體驗。

