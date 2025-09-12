被控性騷PUA　《鬼才之道》編劇深夜發聲：斷章取義

▲《鬼才之道》編劇蔡坤霖。（圖／翻攝臉書／蔡坤霖）

記者葉國吏／綜合報導

影集《返校》、電影《鬼才之道》編劇蔡坤霖，被C小姐指控利用名氣對女性學員進行情感操控(PUA)與性騷擾，引發熱議。蔡坤霖深夜發表聲明，否認指控並詳述事件始末，表示願接受司法調查。

蔡坤霖在臉書發表聲明，表示自己對指控感到震驚，並否認曾進行任何權勢性邀約或不當接觸。他提到，2020年在編劇課程上認識C小姐，因對方選擇以性、疾病、愛情為劇本題材，雙方討論時自然涉及相關議題。他解釋，外界流傳的性愛語句信件實為分享個人經歷，並非針對C小姐本身，若完整呈現上下文即可釐清誤解。

蔡坤霖進一步針對部分指控做出回應，包括「性慾調查」及給C小姐母親的信。他澄清，前者是協助卡關創作的建議，後者則是基於對方以母女關係為題材的互動。他也承認曾在高鐵站與C小姐擁抱，但強調這是因風波後的情感支持，否認有任何不當動機。他還指出，四年間雙方互動多數在公開場合，始終維持合作關係。

蔡坤霖還原了與C小姐的關係惡化過程。他提到，2023年因對方揭露某公司高層疑涉違法，他選擇離職；2024年則因文化部補助案遭冒名風波舉報。他認為專案爭議可能影響兩人關係。他也提到，C小姐曾問他是否喜歡她，他坦承肯定，但對方明確表示無意發展關係。他強調相關訊息遭斷章取義，並重申自己行事坦蕩，願接受調查以釐清真相。