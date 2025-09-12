被控性騷PUA　《鬼才之道》編劇深夜發聲：斷章取義

　
被控性騷PUA　《鬼才之道》編劇蔡坤霖深夜發聲

▲▼《鬼才之道》編劇蔡坤霖。（圖／翻攝臉書／蔡坤霖）

▲《鬼才之道》編劇蔡坤霖。（圖／翻攝臉書／蔡坤霖）

記者葉國吏／綜合報導　

影集《返校》、電影《鬼才之道》編劇蔡坤霖，被C小姐指控利用名氣對女性學員進行情感操控(PUA)與性騷擾，引發熱議。蔡坤霖深夜發表聲明，否認指控並詳述事件始末，表示願接受司法調查。

蔡坤霖在臉書發表聲明，表示自己對指控感到震驚，並否認曾進行任何權勢性邀約或不當接觸。他提到，2020年在編劇課程上認識C小姐，因對方選擇以性、疾病、愛情為劇本題材，雙方討論時自然涉及相關議題。他解釋，外界流傳的性愛語句信件實為分享個人經歷，並非針對C小姐本身，若完整呈現上下文即可釐清誤解。

蔡坤霖進一步針對部分指控做出回應，包括「性慾調查」及給C小姐母親的信。他澄清，前者是協助卡關創作的建議，後者則是基於對方以母女關係為題材的互動。他也承認曾在高鐵站與C小姐擁抱，但強調這是因風波後的情感支持，否認有任何不當動機。他還指出，四年間雙方互動多數在公開場合，始終維持合作關係。

蔡坤霖還原了與C小姐的關係惡化過程。他提到，2023年因對方揭露某公司高層疑涉違法，他選擇離職；2024年則因文化部補助案遭冒名風波舉報。他認為專案爭議可能影響兩人關係。他也提到，C小姐曾問他是否喜歡她，他坦承肯定，但對方明確表示無意發展關係。他強調相關訊息遭斷章取義，並重申自己行事坦蕩，願接受調查以釐清真相。

09/10 全台詐欺最新數據

陳漢典是Lulu偶像！　《康熙》超閃同框片出土

即／編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約

即／編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約

以影集《返校》、電影《鬼才之道》走紅的知名編劇蔡坤霖，驚爆捲入權勢性騷疑雲！一名女子在律師陪同下，向媒體爆料指控蔡坤霖長達8個月以信件、言語進行情感操控與權勢性騷擾，讓她身心俱疲，至今仍需接受心理諮商。她已向高雄市政府社會局提出申訴。現在高雄市政府文化局將跟蔡坤霖解約。

