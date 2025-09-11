為U18聲請解禁赴日6天「法院只准一半」　辜仲諒提抗告：不會潛逃

▲辜仲諒為赴日參加U18世界盃棒球賽聲請暫時解除出境與監控。（圖／棒協提供）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

中信金控大股東、世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長辜仲諒，因澄清湖大樓購樓弊案，今年5月遭台北地院依背信等罪判刑7年8月，並被限制出境出海8個月，還要每天透過手機自拍回報接受科技監控。辜仲諒近日向高院聲請9月13日至18日暫時解除出境與監控，以赴日參加U18世界盃棒球賽閉幕及世界棒總選舉行程，高院准許他繳交1億5000萬元保證金，13至15日赴沖繩出席賽事，但駁回他16至18日前往東京拜會拉票的聲請，律師已對駁回部分提出抗告，並強調辜仲諒絕不會潛逃。

辜仲諒計畫13日啟程，赴14日U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮，並以棒總亞洲棒球協會總會會長身分進行國際交流；他也希望利用15至17日赴東京拜會日本棒壇人士，為10月的世界棒總選舉爭取連任副會長鋪路，並為2029年會長選舉提前布局。辜仲諒強調親自出席是「體育外交重大公益」，若改以代理或視訊恐難固票。

高院認為，賽事屬國際盛會，辜仲諒職務與任務確有參與必要，加上他先前多次獲准出境皆如期返國，因此裁准13至15日解禁3天，並責付外交部長林佳龍、教育部體育署署長鄭世忠及律師葉建廷。但對於16至18日前往東京的行程，合議庭認為辜未說明拜會對選舉影響性，因此駁回該部分聲請，並建議以視訊方式拉票。

律師葉建廷對駁回部分提出抗告，葉建廷強調，辜仲諒自司法單位開始調查即已表明清白並無不法犯行，未來在二審法院審理時，會盡力釐清疑點協助法院瞭解實際交易過程，繼續為爭取無罪判決來努力，絕無逃亡之可能，此與新聞上一些遭判決有罪而潛逃國外個案之情形全然不同。面對不同法院判斷標準不一以及出境聲請是否獲准之不確定性，造成未來即便當選世界棒壘球總會執行副會長，恐怕也會造成推動各項業務與參與比賽、會議之困擾，是否還要繼續參選，辜仲諒先生也在審慎評估中。建議法院在未來受理辜仲諒因棒球公益事務出境聲請時能持平審酌，並參考相關主管機關之判斷，以利台灣棒運的國際地位能順利發展。