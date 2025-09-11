　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為U18聲請解禁赴日6天「法院只准一半」　辜仲諒提抗告：不會潛逃

▲▼ 辜仲諒 。（圖／棒協提供）

▲辜仲諒為赴日參加U18世界盃棒球賽聲請暫時解除出境與監控。（圖／棒協提供）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

中信金控大股東、世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長辜仲諒，因澄清湖大樓購樓弊案，今年5月遭台北地院依背信等罪判刑7年8月，並被限制出境出海8個月，還要每天透過手機自拍回報接受科技監控。辜仲諒近日向高院聲請9月13日至18日暫時解除出境與監控，以赴日參加U18世界盃棒球賽閉幕及世界棒總選舉行程，高院准許他繳交1億5000萬元保證金，13至15日赴沖繩出席賽事，但駁回他16至18日前往東京拜會拉票的聲請，律師已對駁回部分提出抗告，並強調辜仲諒絕不會潛逃。

辜仲諒計畫13日啟程，赴14日U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮，並以棒總亞洲棒球協會總會會長身分進行國際交流；他也希望利用15至17日赴東京拜會日本棒壇人士，為10月的世界棒總選舉爭取連任副會長鋪路，並為2029年會長選舉提前布局。辜仲諒強調親自出席是「體育外交重大公益」，若改以代理或視訊恐難固票。

高院認為，賽事屬國際盛會，辜仲諒職務與任務確有參與必要，加上他先前多次獲准出境皆如期返國，因此裁准13至15日解禁3天，並責付外交部長林佳龍、教育部體育署署長鄭世忠及律師葉建廷。但對於16至18日前往東京的行程，合議庭認為辜未說明拜會對選舉影響性，因此駁回該部分聲請，並建議以視訊方式拉票。

律師葉建廷對駁回部分提出抗告，葉建廷強調，辜仲諒自司法單位開始調查即已表明清白並無不法犯行，未來在二審法院審理時，會盡力釐清疑點協助法院瞭解實際交易過程，繼續為爭取無罪判決來努力，絕無逃亡之可能，此與新聞上一些遭判決有罪而潛逃國外個案之情形全然不同。面對不同法院判斷標準不一以及出境聲請是否獲准之不確定性，造成未來即便當選世界棒壘球總會執行副會長，恐怕也會造成推動各項業務與參與比賽、會議之困擾，是否還要繼續參選，辜仲諒先生也在審慎評估中。建議法院在未來受理辜仲諒因棒球公益事務出境聲請時能持平審酌，並參考相關主管機關之判斷，以利台灣棒運的國際地位能順利發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」
獨／Lulu、陳漢典婚禮歌手傳是她！　試音畫面曝
為U18聲請解禁赴日6天！法院准一半　辜仲諒提抗告
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
快訊／41歲女成吉思汗重訓突倒地！　館長致哀「R.I.P」
台北大樓50人喝屍水！　水塔腐屍「非住戶」身分成謎
21歲女模接旅拍　攝影師誤傳「要拍A片別告訴她」訊息嚇傻
陳漢典轉發昔合照再發聲！「好喜歡這張，我們等到了」
獨／台灣團遇暴動！　躲飯店拍下街頭慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

年輕爸虐滿月嬰「連打20天」跑去打電動害死他　當庭認罪盼減刑

有錢人就是霸氣！豪開保時捷追垃圾車　一動作被罵爆：最大垃圾

為U18聲請解禁赴日6天「法院只准一半」　辜仲諒提抗告：不會潛逃

國1平鎮段奪命車禍！大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假的

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

年輕爸虐滿月嬰「連打20天」跑去打電動害死他　當庭認罪盼減刑

有錢人就是霸氣！豪開保時捷追垃圾車　一動作被罵爆：最大垃圾

為U18聲請解禁赴日6天「法院只准一半」　辜仲諒提抗告：不會潛逃

國1平鎮段奪命車禍！大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假的

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

竹市東區「全民節電逗陣來」活動　吸引逾250位市民響應

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

「小紅書」遭約談警告！　官方斥：炒作明星資訊，破壞網路生態

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

找老婆就選她們！這3星座「顏值高、桃花旺」卻最專一

肯德基「奶黃流心Q蛋撻」中秋限定吃　夾熔岩奶黃餡+彈嫩麻糬

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

社會熱門新聞

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

即／聯結車撞機車　夫妻慘卡輪下拖行雙亡

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

柯文哲交保與證人同車　律師道歉：非故意

更多熱門

相關新聞

U18台韓今對決！　左投劉任右先發抗韓

U18台韓今對決！　左投劉任右先發抗韓

U18世界盃今天展開超級循環賽，中華隊首戰強碰韓國隊，將由升高二的平鎮高中左投劉任右先發抗韓，台灣隊總教練廖宏淵直言「想要打到他的球有一定的難度。」

U18台韓左投大對決！劉任右飆速展球威

U18台韓左投大對決！劉任右飆速展球威

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投

辜仲諒爭取副會長連任　蔡其昌支持

辜仲諒爭取副會長連任　蔡其昌支持

鍾亦恩今出戰德國！台灣拚複賽優勢

鍾亦恩今出戰德國！台灣拚複賽優勢

關鍵字：

辜仲諒WBSCU18

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面