樂天球員用事故車換奧迪跑車　疑有高人指點

▲林禹叡拿到車商提供之雙認證進口跑車後神隱，至今沒返還合約書並支付原車修繕費。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

職棒樂天桃猿隊球員林禹叡（原名：林耀煌）近期捲入購車糾紛，車商痛批林男透過同學介紹與其搭上線，要以2020年式Ford Focus ST-Line以「車換車」形式，貼2萬元購買2010年式2010 Audi TT雙門跑車，卻在交車當天認證報告尚未出爐的情況下，要求車商先進行車輛過戶，車商出於信任答應卻吃了悶虧。不僅查出林男Focus為「重大事故車」疑有隱瞞車況情事，甚至拒簽車商提供的買賣合約，堅持簽署自備的那一份，一系列操作不禁讓車商懷疑，背後是否有熟悉車輛買賣的人在背後下指導棋。

車商負責人賴女表示，林禹叡當時僅提到排檔桿有問題無法進行認證，車商也報價40多萬元並取得對方同意，今（2025）年8月11日林委託同學將車從嘉義開上桃園，隔日車商見到實車並安排認證師鑑定，原想待認證出爐雙方確認無虞後再簽合約。不料林男卻以「當天要拿到證件」為由要求當天過戶，車商出於信任不疑有他，不料這卻是噩夢的開始。

賴女表示當天車輛完成過戶後，即由林禹叡的同學將車開回嘉義交付給林男，並帶了賣車、購車等兩份合約讓其簽署，不料林男拿到文件後，以「要給老婆過目」為由將合約收走，最後落到岳母手上。岳母進一步稱車商提供契約不合法，卻提不出違法的部分，堅稱只能簽署他們的「制式合約」。

兩日後認證報告出爐，顯示林禹叡Focus為「前後撞」加上引擎近乎報廢的重大事故車，車商當下立即聯繫林家，得到的回覆卻是：「買賣已經成立不該有後續問題」。賴女指出合約中載明若發現是重大事故車，車商有權終止交易退還車輛，懷疑對方明知車況卻刻意隱瞞，為規避責任才拒簽合約書。

▲車商在確認是重大事故車後詢問林禹叡的同學，對方未透露車禍細節僅說曾自撞過。

「我們不會去收這種車。」賴女無奈表示，「重大事故車」是指車輛的結構部件（如車身、底盤、引擎、變速器等）受到嚴重損壞，且修復後仍可能影響行駛安全。這類車輛在二手車市場中，通常無法通過認證，亦不被視為可銷售車輛，因此林禹叡若一開始就如實告知車況，就不會衍生後續爭議。

為了避免類似情況，車商在交易過程中，應確保與消費者簽訂詳細的買賣契約，明確列出車輛狀況、保固條款及雙方責任。根據行政院公告的《中古汽車買賣定型化契約範本》，車商應在契約中載明車輛是否曾經發生重大事故，以及相關修復情況。相對的，消費者在購車時，也應實告知車輛是否曾經發生重大事故，以免雙方交易出現分歧。

「可能是早就串通好。」車商從林禹叡急著過戶車輛，面對車輛問題迂迴態度及說法，到後續不願返還合約、拒付修理費，懷疑種種行徑彷彿早就擬好對策。車商目前已自費修復該輛事故車，但沒拿到合約亦未得到任何補償。車商表示，仍希望球員能正視問題並協商車輛後續事宜，不排除循法律管道追討損失。

本刊致電車輛登記人林禹叡之妻，詢問相關爭議問題，對方首次接聽時表示當下不便受訪，並約定於10日晚間回應；然而記者依約於晚間撥打兩通電話，皆遭掛斷，截至截稿前未獲正面回覆。

延伸閱讀

▸ 球員騙車1／樂天桃猿「安打王」捲購車風波 車商控隱瞞車況慘賠六位數

▸ 星談心／告五人把飛機當公車在搭 犬青出國旅遊傻眼：興奮不起來

▸ 原始連結