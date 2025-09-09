墾丁海域水色變化矛頭指向造林　屏東林業分署澄清

▲環3造林地點為恆春鎮鼻子頭段。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

針對近期墾丁沿岸海域水色變化，引發部分輿論質疑與造林作業相關，林業及自然保育署屏東分署特別出面澄清，強調造林是為復育森林生態、提升水土保持效益，並非土地開發或破壞行為。

林業及自然保育署屏東分署表示，該分署自104年起每年召開平台會議，會同恆春半島29個土地管理機關共同執行銀合歡移除作業，並依土地用途接續辦理植生造林作業或恢復利用，造林目的在於恢復森林生態功能與提升水土保持效益，並非土地開發或破壞行為。

屏東分署在植栽作業過程中，均因地制宜設置邊坡殘材緩衝帶、執行排水導水及護坡工法等水土保持處理與維護措施，減少短期坡地裸露時間。林地植生復育過程短期裸露為作業期間過渡現象，隨造林作業推演，新植樹木與植被均迅速覆蓋，而近年移除銀合歡復育造林林地，目前均已完成造林，植生覆蓋完整。

有關海域混濁1事研判主要源於天然與多元因素如受極端降雨、豪雨沖刷、坡地自然崩塌及海流擾動等因素影響，亦可能與其他人為活動相關，不應直接指為造林作業過程中短期需逐步植生覆蓋，為造成大範圍海域混濁之主因。

屏東分署將持續推動外來入侵樹種移除與復育造林，同時落實水土保持，以維護生態安全、降低坡地沖蝕，並確保森林生態系服務功能的永續。