iPhone 17「舊換新價格曝」1圖看懂！i16 Pro Max可折2萬3100元

▲iPhone 17在今年被網友點名CP值最高。（圖／APPLE官網）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果今（10）日凌晨正式發表iPhone 17全系列機型，今年推出的四款新機改動幅度堪稱近年之最，不僅升級幅度全面、連名稱也有新變化，許多果粉迫不及待想換新機，官網也同步更新了舊換新（Trade in）換購價，《ETtoday新聞雲》整理出表格，一秒看懂手上的iPhone還值多少錢。

根據9月10日蘋果Trade In換購方案，iPhone 8 Plus到iPhone 16 Pro Max之間的機型都可以換購，預估折抵換購價值仍以iPhone 16 Pro Max最高，可折抵2萬3100元。

目前蘋果提供兩種Trade in方式，包括親自前往直營店（如台北101、A13）現場換購，或透過蘋果官網線上操作。不論哪種方式，皆可選擇直接折抵新機價格，或換取Apple Store禮品卡。

至於手上的機型價值多少錢？官網表示，這視裝置、機型、製造商與裝置狀況而定。請先準確回答幾個問題，收到裝置並核實其狀況後，通常都可獲得預估的全額。不過需要特別注意，拿到新機起14天內，必須將換購裝置繳回，且換購裝置狀況須符合描述。

