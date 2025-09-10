攝影師淪龜公！仲介日AV女優來台賣淫　暗黑模式曝光

▲日本AV攝影師利用來台技術指導的機會，仲介日本AV女優來台賣淫。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

2週前，台中警方接獲線報，搜索多家摩鐵、日租套房，共查獲3名日本籍賣淫女子，其中1人還是現役的AV女優，藝名「良田奈」，性交易價碼是50分鐘新台幣2萬元，這也是台灣警方首度抓到日本AV女優來台賣淫的案件。

除此之外，今年8月初，2名年輕日本女子假借旅遊名義來台伴遊、性交易，結果遭台籍男子囚禁、性侵，其中1人財物還遭洗劫，損失新台幣14萬元。

連續多起日籍女子來台賣淫的案件，引發台、日官方關注，尤其日本AV女優來台賣淫的傳聞不斷，這次終於獲得證實，為防堵「日本風俗業輸出台灣」，警政署及移民署均已上緊發條，未來將全面查緝。

本刊調查，這次被抓的良田奈知名度不高，但已經是第2次來台賣淫，她自稱第一次很受歡迎，賺了不少錢，所以再度來台淘金。目前台灣的應召市場以東南亞女子為主，但最近日本女子有越來越多的趨勢，她們以跑單幫、化整為零的方式進入台灣，防不勝防。

▲台中警方日前查獲藝名「良田奈」的日本AV女優來台賣淫。

刑事警察局國際刑警科調查發現，除了傳統的國際人肉販子居中牽線，最近連日本AV攝影師也參與其中，協助應召集團或經紀人，遊說客戶指定的AV女優來台，從事高價性服務。

▲應召集團特別PO出良田奈的廣告，吸引尋芳客。

警方調查，台灣近年來情色影音平台如雨後春筍般出現，但是拍攝、運鏡技術不足，影片品質遠不如日本AV，為提高水準，部分影音平台邀請日本AV攝影師來台指導，聊天過程中，得知他們有AV女優私下的聯繫管道，所以順勢與應召集團或經紀人合作，建立新的賣淫產業鏈。

目前的運作模式，是由台灣男客挑選女優，應召集團或經紀人累積一定的男客數之後，再請日方協助找人、報價，告知可以來台的天數、價碼，最後決定性交易的價格。



