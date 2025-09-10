　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

攝影師淪龜公！仲介日AV女優來台賣淫　暗黑模式曝光

日本AV攝影師利用來台技術指導的機會，仲介日本AV女優來台賣淫。（示意圖，圖非當事人）

▲日本AV攝影師利用來台技術指導的機會，仲介日本AV女優來台賣淫。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2週前，台中警方接獲線報，搜索多家摩鐵、日租套房，共查獲3名日本籍賣淫女子，其中1人還是現役的AV女優，藝名「良田奈」，性交易價碼是50分鐘新台幣2萬元，這也是台灣警方首度抓到日本AV女優來台賣淫的案件。

除此之外，今年8月初，2名年輕日本女子假借旅遊名義來台伴遊、性交易，結果遭台籍男子囚禁、性侵，其中1人財物還遭洗劫，損失新台幣14萬元。

連續多起日籍女子來台賣淫的案件，引發台、日官方關注，尤其日本AV女優來台賣淫的傳聞不斷，這次終於獲得證實，為防堵「日本風俗業輸出台灣」，警政署及移民署均已上緊發條，未來將全面查緝。

本刊調查，這次被抓的良田奈知名度不高，但已經是第2次來台賣淫，她自稱第一次很受歡迎，賺了不少錢，所以再度來台淘金。目前台灣的應召市場以東南亞女子為主，但最近日本女子有越來越多的趨勢，她們以跑單幫、化整為零的方式進入台灣，防不勝防。

台中警方日前查獲藝名「良田奈」的日本AV女優來台賣淫。（警方提供）

▲台中警方日前查獲藝名「良田奈」的日本AV女優來台賣淫。

刑事警察局國際刑警科調查發現，除了傳統的國際人肉販子居中牽線，最近連日本AV攝影師也參與其中，協助應召集團或經紀人，遊說客戶指定的AV女優來台，從事高價性服務。

應召集團特別PO出良田奈的廣告，吸引尋芳客。（讀者提供）

▲應召集團特別PO出良田奈的廣告，吸引尋芳客。

警方調查，台灣近年來情色影音平台如雨後春筍般出現，但是拍攝、運鏡技術不足，影片品質遠不如日本AV，為提高水準，部分影音平台邀請日本AV攝影師來台指導，聊天過程中，得知他們有AV女優私下的聯繫管道，所以順勢與應召集團或經紀人合作，建立新的賣淫產業鏈。

目前的運作模式，是由台灣男客挑選女優，應召集團或經紀人累積一定的男客數之後，再請日方協助找人、報價，告知可以來台的天數、價碼，最後決定性交易的價格。


更多鏡週刊報導
新聞內幕／攝影師牽線仲介、尋芳客按圖索驥　日本AV女優來台賣淫遭破獲內幕
AV女優來台撈／現役AV女優台中賣淫被活逮　揭日本風俗業外銷台灣產業鏈
AV女優來台撈2／揭AV女優接客包套價碼　自備點鈔機只收現金原因曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 17台灣開賣日曝！29900元起　全系列規格顏
美股三大指數均創新高！　台積電ADR漲1.49％
興達電廠10分鐘內就爆炸！　台電董證實天然氣外洩「廠區全黑」
iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

日本AV女優「來台賣淫價」曝光！　現金only備點鈔機

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

攝影師淪龜公！仲介日AV女優來台賣淫　暗黑模式曝光

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

興達電廠10分鐘內就爆炸！　台電董證實天然氣外洩「廠區全黑」

台鐵區間車驚傳性騷！男子盤腿觸碰女乘客　辯：火車晃到

興達電廠爆炸火警「孩童被嚇哭」！受驚喊：不要住在這裡了

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

里長稱興達電廠「下午就在撤離」　台電回應：那是人員下班

喪屍男開山刀砍律師頭！13年前才犯下「2死命案」　深夜遭羈押

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

日本AV女優「來台賣淫價」曝光！　現金only備點鈔機

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

攝影師淪龜公！仲介日AV女優來台賣淫　暗黑模式曝光

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

興達電廠10分鐘內就爆炸！　台電董證實天然氣外洩「廠區全黑」

台鐵區間車驚傳性騷！男子盤腿觸碰女乘客　辯：火車晃到

興達電廠爆炸火警「孩童被嚇哭」！受驚喊：不要住在這裡了

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

里長稱興達電廠「下午就在撤離」　台電回應：那是人員下班

喪屍男開山刀砍律師頭！13年前才犯下「2死命案」　深夜遭羈押

好多人會吃！　醫揭「4地雷早餐組合」

《影后》男星助曬店打工！　牧森遇「全裸男客人」指名擦背

美國就業人數大幅下修91.1萬人　白宮再施壓Fed降息

日本AV女優「來台賣淫價」曝光！　現金only備點鈔機

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

攝影師淪龜公！仲介日AV女優來台賣淫　暗黑模式曝光

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone萬年缺點終於沒了！　17 Pro有專屬黑科技

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

以為感冒！　醫：確診超過7成已末期

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

社會熱門新聞

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

喪屍男砍律師頭「13年前曾犯2死命案」　深夜遭羈押

興達電廠下午就在撤離？台電：那是員工下班

即／柯文哲交保Day 5！北檢正式提抗告

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

興達電廠爆炸火警！孩童被嚇哭：不要住在這了

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17 Pro全新配色曝光

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

李多慧哭了！喊話母「乾脆住在台灣吧」

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面