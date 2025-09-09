瘋狂耳鳴聽不到！　他耳朵挖出「超巨大耳屎」影片曝光

▲傑森被巨大耳屎引起的聽力問題困擾10多年。（圖／翻攝TikTok）
記者吳美依／綜合報導
英國男子傑森（Jason）長期飽受耳鳴困擾，已經超過10年聽不見自己說話的聲音，就醫後才知道是耳屎嚴重堵塞導致，巨大耳屎被完整吸出瞬間，讓他當場驚呼，「天啊，我現在聽得見了！」
根據影片，「Steven Hale Hearing」聽力專家朗特（Caris Lount）首先透過耳鏡檢查堵塞情況，接著啟動專門的吸取機器，小心翼翼把一塊大約5便士硬幣大小的耳屎完整取出。傑森隨後興奮喊道，「我的天啊，我聽得見了，差好多！我能夠聽見自己的聲音了，聽起來好像提高了10分貝。」
@stevenhalehearing HUGE lump of wax removed from our lovely client Jason today! And what a reaction!???? @Caris | Tinnitus Advocate performed this procedure. You can choose to book in with her on our website. If your ears feel muffled this may be the procedure you need! We are located in Shenstone and Sutton Coldfield #earwaxremoval #earwaxcleaning #earwax #HearingCare #muffledears #blockedears #tinnitus ♬ original sound - West Midlands Audiologist
這段驚人的清耳屎影片上傳至TikTok，至今已累積超過2150萬次觀看。朗特解釋，這塊耳屎已在傑森耳內超過10年，導致耳膜周圍血液循環受阻。
《每日郵報》報導，耳屎是耳朵自然形成的蠟狀物質，有助於保護敏感的內部器官，免受灰塵與細菌侵害，但累積過多可能影響聽力。
讀者迴響