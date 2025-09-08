西捷航空降落「世界最危險機場」　右主起落架塌陷！乘客急疏散

▲加拿大西捷航空降落聖馬丁機場，右側主起落架突然塌陷，造成飛機機身向右傾斜。（翻攝自speedbirdhd）

圖文／鏡週刊

加拿大西捷航空一架波音737-800客機（註冊號 C-GWSR），7日執行WS-2276航班，自多倫多飛往加勒比海的聖馬丁機場。該班機於當地時間下午1時28分降落在10號跑道時，右側主起落架突然塌陷，造成飛機機身向右傾斜。

據悉，機師緊急控制，讓飛機維持在跑道上，最終依靠 前起落架、左主起落架與右發動機艙停住。隨後，乘客透過緊急滑梯疏散。當地機場的營運公司發聲明指出，該航班波音客機載有164人，其中3人被送往醫院。

事故發生後，聖馬丁機場發布航行通告，因現場有受損飛機佔據跑道，機場關閉6小時。西捷航空返程航班WS-2277也因此取消。一架從紐約起飛的捷藍航空（JetBlue）B6887班機，則受機場關閉影響，被迫改飛波多黎各首都聖胡安（San Juan）。

目前尚不清楚起落架失效的原因，事故細節正由相關單位調查。

聖馬丁機場又有世界最危險機場之稱，由於聖馬丁島地狹崎嶇，該機場跑道距離海灘很近，每當有飛機準備降落時，低飛的機身就從遊客頭上掠過，十分驚險。多年前該機場曾發生一起慘劇，一名女子遭噴氣式飛機在起飛時的氣流噴飛，隨後撞牆身亡。



