台東3姊妹疑「集體食物中毒」！緊急送醫治療中

▲台東出現3姊妹集體食物中毒的症狀。（示意圖／記者李毓康攝）



記者楊晨東、柯振中／台東報導

台東縣卑南鄉6日下午傳出疑似食物中毒事件，三名姊妹在茶藝館用餐後相繼出現頭暈與不適症狀，其中一人更出現瞳孔不等大與意識模糊。三人隨後被救護車分送至馬偕與東基醫院急診，經醫師初步診斷，疑似為抗乙醯膽鹼中毒，目前仍在治療中。

台東縣衛生局表示，事件於下午3時15分由消防局通報，三名患者在中午12時左右用餐。業者透露，三人於等餐時先飲用紅烏龍，不久後就感到頭暈，但同時段其他顧客飲用相同茶品後並無異狀。

患者則指出，她們在用餐前曾到白玉瀑布旅遊，期間疑似生食路邊發現的不明野菜。三人食用後約一小時便出現不適，與飲用茶品的時間重疊，確切中毒來源仍待進一步檢驗釐清。

衛生局於下午3時40分立即啟動食物中毒調查，分頭前往醫院與茶藝館進行調查，並採集現場紅烏龍茶包及茶湯檢驗。另計畫視病況前往瀑布周邊採集疑似野菜，交由食藥署檢驗，結果預計需約七天才能出爐。

衛生局長孫國平提醒，民眾應遵守「五要二不」原則，包含勤洗手、確保食材新鮮、避免生食不明動植物及生飲山泉水，以降低食物中毒風險。若有疑慮，可撥打食安專線089-331172洽詢。