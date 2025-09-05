　
背包族散熱救星！夏天出門不怕「濕背秀」　通風乾爽妙招只要一塊人工草皮

▲▼背包客backpacker（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲夏天揹著後背包出門，背部流汗、悶熱令人難受。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

炎炎夏日揹著後背包，背部被汗水浸濕的黏膩感，讓人難以忍受。一位日本前自衛隊員NANOSAN分享了一個「散熱」妙招，只要在背包背面加裝一塊人工草皮，就能保持背部通風乾爽，同時避免汗水滲入背包。這項做法在網路上掀起熱烈討論，網友甚至希望有廠商能開發類似商品。

根據日媒「まいどなニュース」報導，這個點子其實來自於NANOSAN過去在陸上自衛隊服役的經驗，當時行軍訓練，前輩建議可以在背包與背部之間夾草皮以保持通風、減少悶熱，他後來試過靠墊等各種方法，最後仍認為人工草皮效果最佳。今年8月，他參加漫畫博覽會時，因天氣酷熱難耐，考量「保冷劑」融化後就失去作用，於是決定用人工草皮來應對戶外高溫。

NANOSAN提到，人工草皮不僅透氣性佳，還能防止汗水滲透背包，避免裡面的重要文件受潮；他也透露，人工草皮是在住家附近的賣場購入，價格約100日圓（約新台幣21元），便宜、方便又實用。對此，不少網友看到後紛紛留言表示：「不愧是專業的」、「不積濕氣才是王道」、「真希望背包的背部襯墊能將這類設計列為標準配備」，同時，也有人分享各自的防汗小撇步，討論相當踴躍。

NANOSAN已從自衛隊退役，目前在民間企業上班，同時將軍旅時期培養的航空攝影與戶外活動興趣發展為休閒嗜好，經常在社群平台X上分享自己的攝影作品，也會偶爾發布一些在自衛隊學到、在日常中有幫助的生活小技巧。

09/04 全台詐欺最新數據

