國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前屋主孤獨死　她掀開地毯驚見「黑色手印」滲入木地板

▲▼前屋主孤獨死！　她一掀開地毯驚見「黑色掌印」融入木地板。（圖／翻攝TikTok）

▲一名房地產經紀人，意外發現前屋主留下的手印。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

美國愛荷華州一名房地產經紀人，正在整理待出租物件時，掀開地毯確認是否為實木地板，意外發現前屋主去世時留下的「黑色手印」。她將此事分享到TikTok，立刻引發熱議。

房地產經紀人妮基回憶，這棟房屋位於德梅因（Des Moines），狀況非常良好，甚至已經重新粉刷，但客廳中央鋪著一塊巨大地毯，資料備註「若有異味問題請聯繫人員」，讓她當下就有預感是怎麼一回事。

妮基著手翻修時，掀開地毯確認地板狀況，竟發現人類手印。經證實，男性前屋主2015年7月底在家中孤獨過世，當時室內沒有空調設備，遺體數周之後才被發現。

@snyderrealestategroup_ia ♬ Oh my God. - Quinny????

妮基具備殯葬科學（mortuary science）知識，根據她的解釋，遺體被發現之前開始腐爛並液化，滲入地板形成永久印記。雖然處理人員挖掉，並且替換了大部分受影響區域，卻疑似為了省事，並未完整移除手臂與手掌的痕跡。

《時人》報導，根據愛荷華州法規，除非是高知名度案件，否則無需揭露屋內死亡事件。不過，妮基主動告知房客之後，對方並不介意這段歷史，她最終選擇清潔地板，隨後直接鋪上新的地板材料，把印記覆蓋過去，「除非真的萬不得已，我們不會把它徹底挖掉。」

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蔡依林被抓包晚上10點還沒睡！　限動親回：餐廳服務生也提醒了
7-11美式拿鐵「買20送20」　咖啡優惠一次看
大咖AV女優來台私會36人！　破萬價格曝
「知道錢卡嗎？」　柯文哲曝獄中生活：關一年讓我看到最底層的人
應曉薇暴瘦20公斤　哽咽盼交保：每天抓蟑螂放生
血淚開箱文曝！淫魔「1人蹂躪20女」
快訊／高雄女腐屍死亡證書「寫4字」　遺體發還妹妹
快訊／柯文哲哭了！歎「台灣竟然還有這種冤獄」
1天10組！女接客接到死　人蛇夫妻曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

女子超商偷比「國際求救手勢」！店員一看秒報警...家暴男被逮

前屋主孤獨死　她掀開地毯驚見「黑色手印」滲入木地板

日本山形新幹線列車再度撞熊　停駛1小時！專家揭熊頻繁出沒主因

全球首見！黑色美洲豹野外交配　6分鐘珍貴影像曝光

女中風送醫「下體出血」陳屍病床　驗屍發現生前遭恐怖性侵

快訊／抄襲論文　南韓前總統夫人金建希「教師資格」遭撤銷！

下一個輪到紐奧良！　川普又放話「派國民兵」2周內搞定犯罪

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

少女開車睡著「衝去撞樹」頸椎骨折昏迷　iPhone自動報案救命

夏威夷幾勞亞火山又噴發　熔岩直衝150公尺空中

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

抽脂使用「HES」藥物！受害人急性腎衰竭　陳昭姿：完全忽視風險

基隆港務分公司　連續8年辦理「樂善·希望永在」普渡祭品捐贈

八點檔女星抗癌6年被酸「怎還活著」！愣住…下秒高EQ回應：讓你失望了

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

世界最大冰山崩裂　數週內將完全消失

葡萄牙百年地標纜車「榮耀升降機」出軌！　至少15死18傷

川普砍經費施壓哈佛大學翻車了！　美法官裁定違憲

他招人妻、女學生猥褻直播

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　互搶遙控器

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

普丁警告烏克蘭：和談終結俄烏戰爭　否則我會透過武力實現

夫妻控訴AI慫恿兒輕生　ChatGPT將推家長監控功能

韓陸軍大尉「爆頭慘死」　遺體旁有K-2步槍

市場盼降息！Google獲判免拆Chrome飆漲逾9％　台積電ADR漲超1％

台灣房市凍原地！CBRE預測報告揭亞太區「最慘兩國」

台灣房市凍原地！CBRE預測報告揭亞太區「最慘兩國」

全球知名房產顧問公司世邦魏理仕（CBRE）近期發布的最新報告指出，2025 年上半年，全球經濟迎來了超出預期的重大變化，其中以美國關稅政策的急遽轉向成為最大的黑天鵝事件。因此，世邦魏理仕已將 2025 年亞太區 GDP 成長預測，從原先的 4.1% 下修至 3.7%，不過亞太區房產投資市場卻逆勢由10%上調至15%。

中國8月100個城市中古屋房價續跌

中國8月100個城市中古屋房價續跌

寶佳逆勢布局　29.6億拿中壢運動公園旁2653坪地

寶佳逆勢布局　29.6億拿中壢運動公園旁2653坪地

台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

恆大退市後　中國房地產危機猶未見盡頭

恆大退市後　中國房地產危機猶未見盡頭

房地產孤獨死

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

