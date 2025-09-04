前屋主孤獨死　她掀開地毯驚見「黑色手印」滲入木地板

▲一名房地產經紀人，意外發現前屋主留下的手印。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國愛荷華州一名房地產經紀人，正在整理待出租物件時，掀開地毯確認是否為實木地板，意外發現前屋主去世時留下的「黑色手印」。她將此事分享到TikTok，立刻引發熱議。

房地產經紀人妮基回憶，這棟房屋位於德梅因（Des Moines），狀況非常良好，甚至已經重新粉刷，但客廳中央鋪著一塊巨大地毯，資料備註「若有異味問題請聯繫人員」，讓她當下就有預感是怎麼一回事。

妮基著手翻修時，掀開地毯確認地板狀況，竟發現人類手印。經證實，男性前屋主2015年7月底在家中孤獨過世，當時室內沒有空調設備，遺體數周之後才被發現。

妮基具備殯葬科學（mortuary science）知識，根據她的解釋，遺體被發現之前開始腐爛並液化，滲入地板形成永久印記。雖然處理人員挖掉，並且替換了大部分受影響區域，卻疑似為了省事，並未完整移除手臂與手掌的痕跡。

《時人》報導，根據愛荷華州法規，除非是高知名度案件，否則無需揭露屋內死亡事件。不過，妮基主動告知房客之後，對方並不介意這段歷史，她最終選擇清潔地板，隨後直接鋪上新的地板材料，把印記覆蓋過去，「除非真的萬不得已，我們不會把它徹底挖掉。」