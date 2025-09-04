快訊／汐止社區大樓驚傳墜樓！　20歲男倒臥中庭身亡

▲汐止一處社區大樓發生墜樓案件。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）
記者陳以昇、黃資真／新北報導
新北市汐止區一處社區大樓今(4日)上午10時24分驚傳死亡意外！一名20歲男性不明原因從高處墜落，倒臥大樓中庭，當救護人員到場緊急送往國泰醫院搶救，惟稍早仍宣告不治，警方也於現場拉起封鎖線保存現場，並通報鑑識小隊到場勘查採證，將進一步釐清墜樓原因。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
