榮總、陽交大淪提款機！名醫「假採購」20年撈3377萬　5人起訴

北榮神經外科重量級醫師、教授鄭宏志，長年聯手實驗室要角張文姬，勾結醫信公司負責人余家琛與妻子朱琴珍，自2002年起到2023年，利用「假請購、假驗收、假發票」方式，狂吞北榮與陽明交通大學研究及採購經費，金額高達3,377萬餘元。士林地檢署依《貪污治罪條例》、加重詐欺等罪將5人提起公訴。

起訴指出，鄭宏志在任內握有採購需求、規格審查與驗收核銷權限，卻授意張文姬找廠商配合。張文姬便與朱家琛、朱琴珍合謀，虛構「人類纖維脢原試劑」等耗材需求，持鄭的職章或誘使主管誤信簽章，並利用不實驗收紀錄與發票向院方核銷。醫信公司雖屢屢得標二年期開口契約，但2011年至2023年間根本無進口紀錄，足證貨品從未交付。

然而，朱琴珍以「留抵貨款」名義管理款項，先扣除11至20％管銷費，其餘80％依張文姬指示回流，至少1479萬元進入鄭、張帳戶。部分資金用於繳納2人信用卡費共639萬元（鄭約9萬元、張逾630萬元），另有購車、繳保費、旅遊及消費，甚至由張透過ATM「小額分批提領」方式，直接將現金交給鄭。

▲鄭宏志去年遭搜索獲300萬交保。（資料圖／記者黃宥寧攝）

偵查時，鄭宏志辯稱採購業務由張文姬處理，實驗室耗材有「互相支援」機制，不同計畫的經費可以一起核銷；他並指出，自己曾透過瑞典教授購買aFGF蛋白質，昂貴且難以走正常程序。張文姬則承認「兩成管銷、八成科內使用」的分配，但強調只是為了避免計畫款被收回，且逾50萬元的採購都有向鄭報告。

朱家琛表示，一開始確實有進口少量樣品，後來依張文姬指示配合，帳務全交給妻子朱琴珍。朱琴珍則承認開立不實發票、回流款項及代繳信用卡，但強調「只是依照指示處理」。至於黃雪珍，她供稱確實在38次驗收單蓋章，但沒有實際核對貨品，認為張文姬是獲鄭授權的，因此才配合。

檢方認5人行為涉及利用職務機會詐取財物、加重詐欺、登載不實及填製不實憑證，犯罪所得龐大，已請求法院沒收3377萬餘元，不足部分追徵價額。