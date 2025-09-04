　
國際

金正恩大抱普丁！　承諾全力支持俄羅斯和俄軍：這是兄弟義務

▲普丁與金正恩在北京相談甚歡 。（圖／路透）

▲普丁與金正恩在北京相談甚歡 。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

北韓領導人金正恩於北京出席世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，期間與俄羅斯總統普丁進行雙邊會談，並公開表態，承諾將「全力支持俄羅斯及其軍隊」，強調這是基於兩國同盟條約的「兄弟義務」。普丁則感謝北韓在烏克蘭戰場對俄軍的支援，雙方並就深化戰略夥伴關係達成共識。

綜合北韓官媒《朝中社》（KCNA）與路透社報導，金正恩與普丁的會晤是在中國閱兵活動後進行。金正恩表示，北韓對俄羅斯的支持不僅是外交立場的展現，更是「毫無保留的承諾」，他指出，「我們願意盡一切努力，協助莫斯科完成所有戰略任務。」普丁則在會談中回應，感謝北韓軍隊在俄國前線特別是庫爾斯克一帶的貢獻，並讚揚北韓士兵的英勇表現。

這是兩國自2024年簽署《全面戰略夥伴關係條約》以來，再次公開強化軍事合作。該條約被視為雙方的聯防協定，明確承諾若任一方遭受攻擊，另一方將提供協助。金正恩此次發言，不僅呼應該條約精神，也表明北韓已非僅口頭支持，而是實質投入。

▲▼普丁與金正恩在北京相談甚歡 。（圖／路透）

值得注意的是，金正恩與普丁此行也在中國主導的軍事閱兵中與中國國家主席習近平同台，三國領導人首度同框，象徵中、俄、北韓在國際局勢動盪之際展現出的聯合態度。外界解讀，此舉除了加強三方戰略互信，也向西方陣營傳達「團結抗壓」的明確訊號。

朝中社報導指出，會後雙方簽署若干合作意向文件，涵蓋軍事、能源與通訊技術等領域。普丁表示，俄羅斯期待與北韓在各層面深化合作，尤其是在「面對共同敵人的戰略對抗中」。金正恩則回應，「我們堅信這場歷史性的會晤將成為雙邊關係邁入新階段的轉捩點。」

目前尚不清楚北韓是否已提供武器或彈藥給俄羅斯，但美國與南韓情資均曾指出，北韓可能已經透過第三國或間接管道，向俄方輸送軍用物資。此次金正恩與普丁的密談，進一步加深了外界對雙方實質軍事合作的關注，也引發國際社會對東北亞區域安全平衡的疑慮。

金正恩大抱普丁！　承諾全力支持俄羅斯和俄軍：這是兄弟義務

