日本前首相鳩山出席「抗日閱兵」　日網氣炸怒噴賣國賊：乾脆住中國

▲日本前首相鳩山由紀夫7月10日前往北京出席全球文明對話部長級會議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

中國今（3）日在北京天安門廣場舉行「抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年」閱兵活動，日本前首相鳩山由紀夫受邀出席，並在中國國家主席習近平迎接下進入會場，儘管其兒子及部分日本政界人士公開反對，鳩山仍決定出席觀禮，引發日本國內民眾反彈。

根據日媒《產經新聞》，鳩山由紀夫3日上午抵達天安門廣場，出席包括軍事閱兵及紀念大會等系列活動。中國官方公開表示，這次活動邀請了超過20國元首及前政要，但美國與歐洲主要國家領導人未參加。

▲日本前首相鳩山由紀夫2015年曾在韓國獨立運動家紀念碑前下跪道歉。（圖／達志影像／newscom）

鳩山由紀夫表示，雖然日本曾發動侵略戰爭，但跨越歷史、增進日中互信才是當前最重要的議題。他透露，中國駐日大使曾特別拜託他出席，強調此行有助於維持兩國關係穩定。

然而，鳩山由紀夫的兒子、國民民主黨眾議員鳩山紀一郎則公開反對父親出席，認為「日本前首相無須參加中國政府的抗日紀念活動」，並強調日本應從歷史中汲取教訓，同時以嚇阻為核心，做好最大程度的戰略準備。

據悉，鳩山由紀夫在民主黨政權時，曾於2009年至2010年短暫擔任日本首相，卸任後多次訪問中國參與各類活動。對於本次閱兵，他認為出席活動並非改變立場，而是向中國表達希望跨越歷史障礙、增進互信的訊息。他也透露，預計還有十多名日本人士會出席此次紀念活動。

對於鳩山由紀夫以前日本首相的身分出席由北京舉辦的「抗日勝利紀念」活動，日本網友非常憤怒，痛批鳩山為賣國賊，「你受到日本國民的照顧，卻做出背叛出賣的行為」、「你不用回來日本了」、「蠢蛋沒藥醫（笑）」、「很怕你膝蓋跪到受傷」、「我看你乾脆搬去中國住吧」。

日媒《讀賣電視台》特別解說委員高岡達之則在節目提到，鳩山由紀夫對於國際事務所抱持的立場與日本政府和主流民意「並不一致」，包括2015年曾在韓國獨立運動家紀念碑前以前首相身分脫鞋下跪、2013年針對釣魚台（日本稱尖閣諸島）議題坦言日本與中國存在領土爭議，2023年更罕見批判烏克蘭總統澤倫斯基，認為澤倫斯基在國防與外交肇下諸多失敗，不該被評為勇敢的領導人。