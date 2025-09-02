「爸比女兒秘密」群組藏悲劇　媽媽男友伸魔爪...害她懷孕生子

▲北部一名男子性侵繼女還讓她懷孕。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

人倫悲劇！北部一名男子阿志（化名）與女友、繼女同居多年，期間與女友再生下2名子女，表面上一家5口共組家庭，卻暗藏驚悚真相。禽獸男友趁與繼女獨處時伸狼爪，強行侵犯，害她懷孕並生下小孩。法院痛斥其行徑悖逆倫常、惡性重大，依《刑法》乘機性交罪判處有期徒刑4年。

2013年間，阿志與女友及她的女兒同居，後來與女友又育有2名子女，一家五口共同生活多年。然而，2021年3月某日，他在家中利用與繼女獨處的機會，脫去對方褲子並強行性交，事後更懷孕生下一名小孩。

事後，繼女持續在某基金會清潔隊工作，卻被顏姓輔導員察覺異常。顏員發現她身體與情緒狀況不對勁，追問之下，繼女才吐露遭繼父侵犯。顏員隨即報警，警方展開調查，並移送地檢署偵辦並起訴。

法院開庭時，法官發現被告曾與繼女建立LINE群組「爸比女兒秘密」，甚至傳訊息給繼女「下班做愛去」，繼女卻在警詢中天真表示：「我以為是他說愛我的意思。」她還稱「做愛就是爸爸愛媽媽，阿嬤會對我說『我愛妳』」，顯見其性認知能力嚴重不足，DNA鑑定，證實繼女所生小孩的生父就是其母親的男友，親子關係機率高達99.9999%。

然而，精神鑑定報告揭示，繼女自12歲起即患有智能障礙，成年後持續為中度智能不足，並伴隨注意力缺損與躁症。她僅能把「做愛、抱抱、親親」理解為愛的表現，無法正確詮釋社交訊息，也無力分辨加害人可能來自最親近的家人，因此在案發當下處於「不知抗拒」狀態。

合議庭指出，被告長期與繼女生母同居，明知她是智能障礙人士，卻仍利用心智缺陷予以侵犯，不僅嚴重摧毀家庭信任，更造成被害人身心持續傷害，社會危害甚鉅。

辯護人雖以「被告需照顧家中多名身障者，並負擔經濟壓力」聲請減刑，法官認為不足以引起社會同情，不符《刑法》第59條減刑規定；刑期也超過2年，不符緩刑要件；被告在審理中與繼女達成和解，但僅有「認錯與承諾不再犯」，無任何實質補償，認定他悔意不足，依《刑法》第225條第1項乘機性交罪，判處阿志有期徒刑4年，全案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。