亞洲動保大會首度在台舉辦　許淑華：朝人與大自然和諧共處努力

▲亞洲動保大會首度在台舉辦，北市議員許淑華喊話，繼續朝人與大自然和諧共處努力。（圖／取自許淑華臉書）



記者陳家祥／台北報導

2025第14屆亞洲動物保護大會首度在台灣舉辦，主題為「動物保護的反省與跨越」，議題涵蓋遊蕩動物管理、經濟動物福利、野生動物保育、水生動物福利、動物實驗與科學應用、動物展演、宗教與動物等。受邀出席的北市議員許淑華說，此次大會來台舉辦別具意義，期待未來，可以繼續為邁向人與大自然和諧共處的願景努力。

許淑華說，2025年AfA亞洲動物保護大會不只集結了全亞洲專業動保工作者，今年第14屆雙年會更首次在台灣舉辦，非常具有代表意義。

許淑華指出，本次會議由國際AfA聯盟與三個台灣動保團體──台灣動物社會研究會（EAST）、台台灣防止虐待動物協會（TSPCA）、台灣動物與人學會（THASI）共同主辦，並獲得農業部支持。

許淑華提到，各縣市的動保機關也出席，特別針對動保的推動方向及執行方法進行交流。AfA年會的理事長Dave Neale特別說，之前的年會從沒有主辦國的總統出席，台灣是第一次有國家元首出席，讓他非常感動。

許淑華說，針對台灣推動的TNR-捕捉、絕育、放回、領養代替購買、立法虐待累犯加重刑責、生命教育課程、設立動物保護司等政策，他Dave Neale也高度肯定。

許淑華提到，TSPCA姜怡如理事長是她多年的夥伴，一路上，一起爭取了不少動物保護相關措施。身為協會顧問的她，多年來持續關心動物保護議題，也在市議會中推動相關政策與監督。

許淑華表示，上週很榮幸受邀出席閉幕典禮，分享過去在台北努力推動的各項政策包含，「展演動物」牽涉不當對待等情事規範；另外，過去動保條例針對虐待動物，只有行政裁罰，卻沒有刑事處分，未來不排除增加刑事相關責任的方向討論。很開心為期4天的學術大會順利落幕，期待未來，可以繼續為邁向人與大自然和諧共處的願景努力。