中國8月製造業PMI49.4%　連續5個月處萎縮區間

▲中國PMI連5月低於榮枯線。（圖／CFP）
文／中央社台北31日電
根據中國國家統計局，中國8月份製造業採購經理人指數（PMI）為49.4%，連續5個月處於萎縮區間。
據財聯社報導，中國國家統計局今天發布8月中國採購經理指數運行情況。當中顯示，8月份中國製造業採購經理指數為49.4%，較上月上升0.1個百分點，但已連續5個月低於50%榮枯線，處於萎縮區間。
8月份綜合PMI產出指數為50.5%，比上月上升0.3個百分點。繼續位於擴張區間，表明中國企業生產經營活動總體擴張有所加快。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為50.8%和50.3%。
另外，大型企業延續穩定擴張態勢。8月份大型企業採購經理指數為50.8%，較上月上升0.5個百分點，大型企業供需兩端較快擴張，較好穩住製造業基本盤。8月製造業生產經營活動預期指數為53.7%，較上月上升1.1個百分點，顯示當前市場預期全面上升，市場信心較好。
另一方面，中國8月份非製造業商務活動指數為50.3%，比上月上升0.2個百分點，高於臨界點，表示非製造業繼續保持擴張。分行業看，建築業商務活動指數為49.1%，比上月下降1.5個百分點；服務業商務活動指數為50.5%，比上月上升0.5個百分點。
從行業看，鐵路運輸、水上運輸、航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間；零售、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。
