汐止警暑期交通大執法　取締酒駕79件、無照駕車239件

▲汐止警方暑期交通大執法成果豐碩，車禍事故發生率驟降。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／新北報導

新北汐止區為台北往來基隆重要交通要道，汐止警分局在8月28日、29日連續兩日展開全轄交通稽查行動，針對酒駕、改裝噪音車及無照駕駛等重大違規嚴加取締，警方統計從暑假7-8月期間，共查獲酒駕79件、改裝車176件、無照駕駛239件，展現維護交通秩序的決心。

汐止警方強調，汐止地區為台北與基隆之間的重要交通要道，持續透過精準執法與交通宣導，2025年交通事故件數已較去年同期下降12%，顯示當地交通安全已見改善。

警方指出，汐止分局每週針對轄內十大肇事路段加強巡查取締，並依據各派出所掌握的「五大肇事路段」、事故高風險時段與常見肇因，精準部署警力，有效降低事故風險。同時，也結合義交及民力深入社區與超商宣導交通安全，更針對貨櫃場、水泥預拌車場等大型車輛公司加強大車駕駛教育，提升不同族群的安全意識。

汐止分局將持續推動「宣導與執法並重」策略，透過跨機關合作防制機車事故、取締酒駕等重大違規。警方也呼籲用路人務必遵守速限與交通號誌，避免疲勞駕駛，共同營造安全、安心的交通環境。

