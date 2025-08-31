　
社會 社會焦點 保障人權

桃園中壢民宅大火5死！媳婦、孫子全罹難　阿嬤哭癱：都沒有了

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區龍安街一處民宅今(31日)清晨5時31分許傳出重大火警，導致睡在3樓的黃姓女子(35歲)以及4名10歲、9歲的孩童(2男2女)共5人均不幸命喪火窟，僅有睡在2樓的屋主葉姓阿公、阿嬤順利逃生。阿嬤在得知媳婦、孩子等5人無一生還後，當場痛哭失聲，崩潰悲鳴「都沒有了、都沒有了」，場面相當哀戚。

▲▼桃園中壢民宅火警，5人不幸命喪火窟，阿嬤崩潰痛哭「都沒有了」。（圖／地方中心翻攝）

▲葉家阿嬤坐在椅子上痛哭「都沒有了」，一旁親友不斷拍背給予安慰。（圖／地方中心翻攝，下同）

初步了解，該棟住家為葉姓一家三代同堂，屋主為葉姓阿公、阿嬤，兒子葉男在海外工作，平時由媳婦黃女照料2個孩子，由於適逢暑假尾聲，親友的2個同齡孩童也到家中遊玩，案發當下黃女與4個孩子一同睡在3樓臥室，未料清晨時卻突然竄出火光。

警消今晨獲報後立即趕抵現場，但當時3樓已經陷入一片火海，火舌從陽台竄出，火勢相當猛烈，再加上3樓前後均裝設鐵窗，5人根本無力逃生，待警消撲滅火勢後，黃女與4個孩子均不幸罹難，無一生還。

在火警發生當下，僅有睡在2樓的葉姓阿公、阿嬤幸運逃過一劫。但當眾人得知睡在3樓的5人均命喪火窟後，2名死亡孩童的家長當場紅了眼眶，一句話都說不出來；而葉家阿嬤更是哭到癱軟，坐在椅子上嚎啕大哭，不斷呢喃「沒有了、都沒有了、都沒有了」。

這起火警消防局共出動人員79名、消防車27輛、救護車7輛，並於清晨6時17分撲滅火勢，初步研判起火點位於3樓，燃燒面積約25平方公尺，詳細起火原因為何，還有待進一步火調釐清。

▲▼桃園中壢民宅火警，5人不幸命喪火窟，阿嬤崩潰痛哭「都沒有了」。（圖／地方中心翻攝）

▲▼桃園中壢民宅火警，5人不幸命喪火窟，阿嬤崩潰痛哭「都沒有了」。（圖／地方中心翻攝）

惡火奪5命　4孩童開學前一天葬身火窟

