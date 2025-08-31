桃園舊公寓藏淫窟　露肩短裙女見警攻堅嚇壞想落跑！半套價碼曝

▲桃園警方查獲失聯女移工從事性交易。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方根據網路刊登性暗示之色情廣告，在桃園區公寓查獲身著裸露肩膀、大長腿的越南籍失聯女移工，以半套2000元價格為上門的男客服務，經員警盤查，2人均是來台擔任看護工作，之後自行脫離原雇主後，受應召集團之招攬加入並從事性交易。

▲▼應召集團刊登大胸露腿美女照及曖昧字眼廣告吸引男客。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局行政組員警執行網路巡邏，於網路論壇發現業者刊登大胸露腿美女照片及「舒壓聊天，讓你回味無窮」等帶有性暗示之色情廣告，立即由行政組及轄區同安派出所組成專案小組進行蒐證訪查，發現應召女子藏身於桃園區南平路老舊公寓內，經蒐證完成於30日進行攻堅查緝，37歲張姓及35歲黃姓2名越南籍應召女子見警攻堅嚇壞想落跑，但遭員警堵住門口，只好乖乖就逮。

▲越南女子露肩露大腿等待男客上門。（圖／桃園警分局提供）

經員警盤查，2女均是來台擔任看護工作，之後自行脫離原雇主後，受應召集團之招攬從事性交易，並以半套每次2000元價格服務上門的男客，但實際拿到手上僅約600元。警方將持續溯源追查該應召集團，另失聯移工部分移請專勤隊收容。

桃園分局於暑期加強查察，自8月1日迄今計查獲妨害風化案件25件、56人，分局長王智民表示，色情據點隱藏民宅往往出入複雜，將持續針對非法色情廣告及場所全力查緝，掃蕩轄內隱藏治安死角，同時亦為淨化青少年活動環境，避免青少年受到不良誘惑，提倡正當社會風氣。