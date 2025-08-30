　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中6歲男童10F墜地！四肢骨折頭部重創　送醫搶救半小時不治

▲▲男童頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治。。（圖／記者白珈陽攝）

▲男童頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治，醫師表示最主要還是頭部有明顯挫傷。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中市北屯區今（30）日發生墜樓案，一名年約6歲的男童疑似從10樓高處墜落至1樓地面，頭部嚴重受創，當場失去生命跡象送醫不治。而男童確切墜樓原因，還有待進一步釐清。

慈濟醫院急診室主治醫師廖宏基指出，男童搶救約半小時宣告不治，大致上最主要的問題是頭部有明顯的挫傷，肢體有一些骨折，最主要應該還是腦部、頭部的問題，死因可能還是要等法醫做解剖，到院時是由父親陪同。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」　爆炸瞬間畫面曝
女星為愛放棄出道「卻負債千萬還離婚」被江蕙激勵
28歲酒店妹水腫臉發黑　洗腎過一生
警要辦黃國昌了！　衝突8警受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南後壁自小客車自撞起火！　2人受傷送醫

黃國昌號召「走讀」爆衝突8警受傷　警：將依《集遊法》偵辦

台中6歲男童10F墜地！四肢骨折頭部重創　送醫搶救半小時不治

快訊／小孩不在房間內！父發現6歲獨子墜樓身亡　嚇壞急報案

快訊／女臥床死家中！遺體發黑飄惡臭　眼睛浮腫生前疑遭撞擊

女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來

男大鬧醫院被捕！女友屍僵死家中　鄰曝：他外地工作3個月剛回來

快訊／台中6歲男童「10F墜地」頭部重創　送醫搶救不治

獨／吞善款連環爆！　AJ哥被控幫女大生募16萬「只給6萬」

債務糾紛起衝突！花蓮男遭砍傷送醫　警連夜逮4惡匪

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

王淨飯撒結束...一秒變臉

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

台南後壁自小客車自撞起火！　2人受傷送醫

黃國昌號召「走讀」爆衝突8警受傷　警：將依《集遊法》偵辦

台中6歲男童10F墜地！四肢骨折頭部重創　送醫搶救半小時不治

快訊／小孩不在房間內！父發現6歲獨子墜樓身亡　嚇壞急報案

快訊／女臥床死家中！遺體發黑飄惡臭　眼睛浮腫生前疑遭撞擊

女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來

男大鬧醫院被捕！女友屍僵死家中　鄰曝：他外地工作3個月剛回來

快訊／台中6歲男童「10F墜地」頭部重創　送醫搶救不治

獨／吞善款連環爆！　AJ哥被控幫女大生募16萬「只給6萬」

債務糾紛起衝突！花蓮男遭砍傷送醫　警連夜逮4惡匪

爵士樂結合美食　東海藝術街湧現人潮

青春尬舞也防騙！　台南街舞+闖關活動嗨翻暑假

一來吃飽又拿錢！清潔員做一半「6000元喊到2萬」　他報警傻眼了

新生女嬰喪命！　大阪小情侶「不敢告訴家人」塞垃圾袋打結悶死

謝爾頓肩傷「生涯最痛」退賽　馬納里諾生涯首度闖進美網16強

30多年前埋下！黛安娜王妃「時空膠囊」意外提前公開　內容物曝光

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」　爆炸瞬間畫面曝

林千又甜曬婚紗照「尪難得摘墨鏡」　依偎放閃：終於幸福了

台南後壁自小客車自撞起火！　2人受傷送醫

「九三閱兵」邀普丁、金正恩　蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

妹妹扯項鍊不珍惜被媽轉送　#米克斯 戴禮物一臉無辜聽哭聲

社會熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

9民營電廠涉聯合行為　訴訟10年落幕

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

彰化法拍土地！草屯農地可蓋農舍　每坪不到6千

即／台中6歲童10樓墜落　頭部重創

即／男醫院鬧事被捕！同居人死在家裡

獨／63人峴港團險被丟包　旅行社又被控到處拖欠

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

普發1萬　最快「這個月」拿到

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面