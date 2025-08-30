台中6歲男童10F墜地！四肢骨折頭部重創　送醫搶救半小時不治

▲男童頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治，醫師表示最主要還是頭部有明顯挫傷。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中市北屯區今（30）日發生墜樓案，一名年約6歲的男童疑似從10樓高處墜落至1樓地面，頭部嚴重受創，當場失去生命跡象送醫不治。而男童確切墜樓原因，還有待進一步釐清。

慈濟醫院急診室主治醫師廖宏基指出，男童搶救約半小時宣告不治，大致上最主要的問題是頭部有明顯的挫傷，肢體有一些骨折，最主要應該還是腦部、頭部的問題，死因可能還是要等法醫做解剖，到院時是由父親陪同。