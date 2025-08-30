快訊／北市內湖熱飆37.3度！　8縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對8縣市發布高溫警示，各地天氣晴朗炎熱，今（30）日白天台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，今日最高溫在北市內湖，中午來到37.3度。另外，新北屈尺37.2度、五股36.8度，北市大安森林、科教館測站也分別測到36.8度以及36.6度。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：30日白天

＊高溫橙色36燈號：台北市、新北市、彰化縣

＊高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日環境為偏東風，水氣仍偏少，各地為多雲到晴，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍為32至36度，其中大台北地區及中南部近山區有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度。



資料來源：氣象署