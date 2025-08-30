主播鏡頭前全身顫抖「竟確診瘧疾」　才剛去過這國家

▲羅勃茲從印尼返美後確診瘧疾。（圖／翻攝X@johnrobertsFox）



記者吳美依／綜合報導

美國《福斯新聞》68歲資深主播羅勃茲（John Roberts）日前播報時突然全身劇烈顫抖，他起初以為是流感，25日急診才發現竟是感染瘧疾，目前仍在醫院接受治療。在出現症狀10天前，羅勃茲才從印尼度假返美。

羅勃茲受訪時回憶發病症狀，「從頭頂到腳趾都在痛，真的到處都在痛。我在播報期間，也無法控制地顫抖。」他起初以為只是肌肉痙攣與疼痛，後來開始顫抖又懷疑是流感，直到血檢發現血小板和白血球數值偏低，才被醫師要求立即前往急診。

Thank you to Trace for jumping into the chair today!

I somehow came down with a severe case of Malaria.

I can honestly say that I am the only person in the hospital with Malaria. In fact, one of my doctors said I’m the first case he has ever seen.

Thanks to the folks at… https://t.co/6ZHiB5Dv8v — John Roberts (@johnrobertsFox) August 26, 2025

羅勃茲推測自己是在7月底8月初赴印尼度假時感染，雖然不記得被蚊子叮咬，但回國約10天後開始出現症狀。他表示病情起伏很大，「每小時體溫都會劇烈變化，一下子冷到像葉子一樣發抖，一下子又熱到滿身大汗。我從來沒有生過這麼嚴重的病，一度很害怕，因為如果不治療，瘧疾可能致命。」

目前羅勃茲正在接受靜脈注射青蒿琥酯（IV artesunate）治療，這是美國治療嚴重瘧疾的第一線藥物。他26日也在X發文感謝代班同事，預計9月初能夠出院，重返工作崗位。

瘧疾是一種透過蚊子傳播的疾病，最常見於熱帶或亞熱帶國家，感染一周至一個月內往往會出現發燒、頭痛、畏寒、肌肉痠痛、疲勞，以及噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。根據統計，美國每年約診斷出2000例瘧疾病例，大多都是從海外感染後帶回國內。