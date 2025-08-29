赴日旅遊當心！東橫INN「偽造住宿券」流竄　他花3千買到假貨

▲ 二手交易平台出現偽造的東橫INN住宿券。（圖／翻攝自東橫INN官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本知名連鎖商務飯店「東橫INN」發行的免費住宿券傳出被有心人士偽造，愛媛縣松山市一名49歲上班族在二手交易平台Mercari購買2張住宿券，收到的卻是錯字連篇又粗糙的假貨，慘被詐騙1萬5千日圓（約新台幣3120元），恐怕還有更多消費者受害。

綜合《產經新聞》，這起詐騙案發生於7月28日，受害男子因工作需求經常出差住宿，本身就是東橫INN會員，也曾多次使用真的住宿券，因此對真品很熟悉。但他在Mercari向賣家購買「東横INN 無料宿泊券2枚」，支付1萬5千日圓後，收到的卻是2張塑膠材質的假卡。

男子發現偽造住宿券上的日文錯誤百出，條碼和標誌等也明顯模糊不清，製作品質極為粗糙，趕緊到家附近的東橫INN松山一番町求證，確定是假貨。

由於他今年2月曾花費5萬6千日圓，向另一名賣家購買7張住宿券，當時收到的是真品，因此這次疏於防範，在查驗商品前就按下「確認收貨」，導致款項已轉入賣家帳戶，所幸向Mercari說明情況後，平台方面同意全額退款。男子坦言，自己「當時太過輕率，但更沒想到這種東西也會有假貨」。

東橫INN相關部門證實，今年5月發現出現這類偽造住宿券，且已有「相當數量」的假券被消費者拿到櫃台企圖使用。不過因假貨製作粗劣，在入住前就能辨識真偽，目前並無成功使用的案例，也未引發重大客訴糾紛。

東橫INN住宿券稱為「東橫INN Voucher」，是提供給會員的優惠服務，住滿10晚可獲得1晚免費住宿，且票面明確標示禁止轉售。該公司6月已向Mercari提出停止交易要求，8月14日也在官網發布禁止轉售及偽造券警告聲明，但網路平台仍可有多名賣家持續販售。

Mercari於29日回應，接獲東橫INN通知稱平台上有偽造住宿券流通，經討論後決定因「無法確保交易安全性」，將禁止在Mercari出售東橫INN免費住宿券，一旦發現有賣家上架此商品將陸續刪除。