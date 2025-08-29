日英防長聯合聲明　重申「台海和平穩定」重要性

▲台海。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

今天日本防衛大臣中谷元與英國國防大臣希利（John Healey）在東京的防衛省進行重要會談，並共同發布聯合聲明。兩位防長強調台灣海峽和平穩定對全球繁榮的重要性，並宣布將深化日英戰略夥伴關係。這次會談也象徵歐洲與印太地區安全合作邁向新的高度。

會談中，兩國防長展現了對國際安全局勢的共同憂慮。希利強調，歐洲與印太的安全與繁榮息息相關，而中谷則呼籲共同捍衛法治基礎的國際秩序。北韓核武威脅以及俄羅斯侵略烏克蘭的行為更被兩位防長強烈譴責，並重申支持烏克蘭維護主權與領土完整的戰鬥。這些議題突顯了日英面對全球挑戰時的靈活合作。

此外，英國航艦打擊群的行動也成為會談的亮點之一。希利歡迎「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）首次泊靠東京港，並讚揚其在印太地區穩定中的關鍵角色。中谷則表示，航艦的到來象徵日英在海空域合作上的突破性進展，尤其是F-35B匿蹤戰機首次降落日本護衛艦「加賀」號的歷史性時刻，進一步強化了兩國軍事互通能力。

威爾斯親王號艦長布萊克特（William Blackett）在媒體聯訪時，透露組員對於訪日的興奮心情，並期待透過東京港的活動，向外界展示航艦的技術優勢。然而，當被問及航艦是否通過台灣海峽時，布萊克特僅表示「我身為艦長，奉命行事」，避開直接回應。這與英國巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）今年穿越台海後引發的台中爭議形成鮮明對比，是日英合作中一個耐人尋味的插曲。