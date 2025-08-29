　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日英防長聯合聲明　重申「台海和平穩定」重要性

▲▼台海。（圖／路透）

▲台海。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

今天日本防衛大臣中谷元與英國國防大臣希利（John Healey）在東京的防衛省進行重要會談，並共同發布聯合聲明。兩位防長強調台灣海峽和平穩定對全球繁榮的重要性，並宣布將深化日英戰略夥伴關係。這次會談也象徵歐洲與印太地區安全合作邁向新的高度。

會談中，兩國防長展現了對國際安全局勢的共同憂慮。希利強調，歐洲與印太的安全與繁榮息息相關，而中谷則呼籲共同捍衛法治基礎的國際秩序。北韓核武威脅以及俄羅斯侵略烏克蘭的行為更被兩位防長強烈譴責，並重申支持烏克蘭維護主權與領土完整的戰鬥。這些議題突顯了日英面對全球挑戰時的靈活合作。

此外，英國航艦打擊群的行動也成為會談的亮點之一。希利歡迎「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）首次泊靠東京港，並讚揚其在印太地區穩定中的關鍵角色。中谷則表示，航艦的到來象徵日英在海空域合作上的突破性進展，尤其是F-35B匿蹤戰機首次降落日本護衛艦「加賀」號的歷史性時刻，進一步強化了兩國軍事互通能力。

威爾斯親王號艦長布萊克特（William Blackett）在媒體聯訪時，透露組員對於訪日的興奮心情，並期待透過東京港的活動，向外界展示航艦的技術優勢。然而，當被問及航艦是否通過台灣海峽時，布萊克特僅表示「我身為艦長，奉命行事」，避開直接回應。這與英國巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）今年穿越台海後引發的台中爭議形成鮮明對比，是日英合作中一個耐人尋味的插曲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AIT谷立言見了藍綠白！3張合照表情差很大　只有一人面帶微笑
俄軍598架無人機、31枚飛彈狂轟基輔！　兒童等21人淪焦屍
恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通　媽媽目睹崩潰
快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道
考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉
虞書欣七夕直播突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件
颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」
媽媽餵「道歉文」提油救火？2大品牌被點名　深夜悄刪除

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

杜拜公主情定饒舌歌手　身價585億曾IG「三聲休夫」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子：我想騎你的大竹子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

日英防長聯合聲明　重申「台海和平穩定」重要性

輝達財報肯定AI榮景！美股黑翻紅　道瓊、標普創新高

川普的1844億現金收到了　英特爾證實：美國政府正式入股10%

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通　媽媽目睹崩潰尖叫

川普撤電動車補貼！彭博：美電池廠2030年恐爆「產能過剩潮」

聯合國主管親赴加薩　目睹慘況悲「絕望在蔓延」

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

杜拜公主情定饒舌歌手　身價585億曾IG「三聲休夫」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子：我想騎你的大竹子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

日英防長聯合聲明　重申「台海和平穩定」重要性

輝達財報肯定AI榮景！美股黑翻紅　道瓊、標普創新高

川普的1844億現金收到了　英特爾證實：美國政府正式入股10%

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通　媽媽目睹崩潰尖叫

川普撤電動車補貼！彭博：美電池廠2030年恐爆「產能過剩潮」

聯合國主管親赴加薩　目睹慘況悲「絕望在蔓延」

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道

柯文哲比「蔡依林9點半」還早睡！　囚車自曝被押原因

虞書欣七夕直播活動突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件

颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」

柯建銘遭黨內勸退　妻淚訴：都75歲了讓他當完這一屆

蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

《創業之聲》重磅升級為《Storys》全新亮相！帶你走進創辦人最真實的故事

想到就量竟是錯！別被數字綁架　4個常見量體重迷思一次搞懂

杜拜公主情定饒舌歌手　身價585億曾IG「三聲休夫」

【軍卡撞車瞬間】駕車中士疑恍神出包！下車看「破大洞」三條線

國際熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子

被川普開除　前Fed理事庫克正式提告了

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

英特爾收到1844億：美政府入股10%

輝達財報肯定AI榮景　道瓊、標普創新高

川普撤電動車補貼！美電池廠2030恐爆產能危機

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

聯合國主管親赴加薩：絕望感正在蔓延

老父拒開冷氣熱死　兒翻出存摺更心痛

櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面