生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台師大古蹟行政大樓天花板「大面積崩塌」　校方曝原因

▲▼白蟻蛀蝕又遇地震 市定古蹟台師大行政大樓天花板崩落。（圖／翻攝自台師大學生會threads）

▲台師大古蹟行政大樓「天花板坍塌」，校方曝原因。（圖／翻攝自台師大學生會threads）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市定古蹟之一，台灣師範大學行政大樓的一樓門廳28日上午發生天花板崩落，所幸墜落的碎片未砸中人，未造成任何人員受傷。校方表示，初步調查應是天花板板材遭白蟻蛀蝕，加上27日晚間地震影響，導致板材支撐不住發生坍塌，事故發生後第一時間通報文化局。

台師大表示，行政大樓一樓門廳28日上午發生天花板崩落事故，總務處立刻啟動緊急應變措施，在事故現場設置警示帶及三角錐進行區隔，同時派人清掃崩落的天花板板材碎片，由於行政大樓是市定古蹟，也報請文化資產輔導單位專業人員到場評估，確定行政大樓整體結構安全，仍可以正常使用、通行。

至於為什麼天花板會突然發生坍塌，校方表示，經專業人員初步調查，應是天花板的板材與與石膏材質的面材交接處遭白蟻蛀蝕，加上27日晚間發生的地震影響，才導致板材支撐不住發生坍塌，後續將依文資保護相關規定進行維修作業。

台師大學生會28日也在threads發布聲明，針對行政大樓天花板崩落一事，校方已派人清除所有掉落物，且為了學生安全，已在坍塌現場設置三角錐，避免教職員或學生接近發生意外。

根據台師大官網介紹，行政大樓原本是日治時期的台北高等學校建築群的本館，內部設有校長室、會議室、行政辦公室及特殊教室，後來又在兩側增建三樓作為教室使用，1928年竣工至今已有97年歷史，2003年被台北市政府公告為市定古蹟。

08/27 全台詐欺最新數據

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

台師大古蹟行政大樓天花板「大面積崩塌」　校方曝原因

