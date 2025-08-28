　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】格威涼水祭讓你實現冰水自由！體內有感消暑　純淨更冰涼

▲▼冰水機,夏日消暑,健康飲水,格威.涼水祭,即時冰水。（圖／格威提供）

▲「格威涼水祭」購買任一款指定冰水飲水機，除了限時優惠外，再加碼滿額送優質好禮，與耗材85折優惠。

圖、文／格威提供

炎炎夏日，體感溫度持續飆高，從炎熱的戶外回到家馬上喝一杯冰水，消暑降溫的效果比開冷氣更好！但是，買瓶裝冰水會有塑膠微粒問題，而且不環保，自己在家煮水還得先放冰箱，等製冰時間。有時孩子吵著喝冰涼的飲料、但外面販售的含糖飲料喝太多，又擔心健康和衛生！

夏日消暑新選擇：冰水自由！即開即飲
現在只要一台飲水機，就能隨時暢飲冰水，再搭配果磚、茶飲，還能輕鬆調配冷飲，守護全家人的飲水健康。恆隆行關係企業－格威股份有限公司，旗下代理Coway與OASIS等國際知名品牌，今夏推出「格威涼水祭」，集結多款人氣飲水機，結合製冰塊、氣泡水等獨特功能，無論小家庭、大家庭，或辦公室需求，都能找到最合適的選擇。

「有了即時出冰水的飲水機，不用再忍受常溫水的溫熱口感，也不用擔心孩子猛喝手搖飲。冰、熱水隨取，還能自己調配果茶、果汁或氣泡飲，全家都能喝得健康又冰爽，有感提升生活品質。」格威行銷經理表示。

超低溫，真正冰爽的冰水體驗
目前市面上的家用飲水機即使有冰水功能，溫度大概也都在10~12度，但格威嚴選的幾款冰水飲水機，冰水溫度都在4~5度，達到真正的冰爽。而且還有不同附加功能，像是OASIS就推出同時可以製冰塊，或是一鍵出氣泡水的飲水機，Coway則有經過國際品水師認證，口感特別清甜回甘，用來泡茶或沖咖啡都格外好喝。

於格威涼水祭期間(即日起至9/30止)，購買任一款指定冰水飲水機，除了限時優惠外，再加碼滿額送優質好禮，與耗材85折優惠。

消暑別拿牙齒開玩笑！咬冰塊、古早味剉冰恐傷牙本

消暑別拿牙齒開玩笑！咬冰塊、古早味剉冰恐傷牙本

炎炎夏日，不少人喝完冰飲後，連剩下的冰塊都不放過；或者來一碗古早味粗顆粒的剉冰，邊嚼邊享受沁涼快感。然而牙醫提醒，這樣的「消暑習慣」其實暗藏危機，可能讓牙齒受傷甚至裂掉。

85度C 7/19起指定飲品第二杯半價

85度C 7/19起指定飲品第二杯半價

日本長紅「濃縮咖啡液」限時登台

日本長紅「濃縮咖啡液」限時登台

30歲男子「吃西瓜不吐籽」竟引發闌尾炎

30歲男子「吃西瓜不吐籽」竟引發闌尾炎

探索淡水迷人小鎮開箱24客限定白桃冰

探索淡水迷人小鎮開箱24客限定白桃冰

冰水機夏日消暑健康飲水格威.涼水祭即時冰水

