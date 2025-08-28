　
    • 　
>
生活

快訊／新北五股熱飆39度　6縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對6縣市發布高溫警示，各地天氣高溫炎熱，今（28）日白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

根據氣象署觀測，今日最高溫出現在新北五股，達到39度；淡水區的六塊厝測站測得37.3度，樹林區的桃改樹林分場也觀測到37.3度。另外，北市內湖出現36.8度。今日高溫前10名，都超過36度。

高溫資訊(紅色)
影響時間：28日白天
＊高溫紅色燈號：新北市
＊高溫橙色36燈號：桃園市
＊高溫黃色燈號：台北市、新竹縣、台中市、彰化縣

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

氣象署預報，今日環境為偏東風，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區也有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，當對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，且桃園以北及中南部近山區溫度會更高一些，尤其桃園市及新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度。

資料來源：氣象署

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

