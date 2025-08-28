　
父母必看！七夕拜「床母」和「七娘媽」大不同　供品、禁忌一次看

（示意圖／翻攝Pexels）

▲七夕不僅是情人節，也是拜床母、七娘媽祈求小孩平安長大的節日。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

家中有嬰兒小寶寶想要好帶，可以在七夕祭拜「床母」和「七娘媽」，兩神誕辰同一天，都在農曆七月七號，祈求神明保佑孩子平安健康。不過，同樣是孩子的守護神，民俗專家楊登嵙老師表示，床母和七娘媽其實是不同神明，祭拜時所需要的供品、時間不一樣，也有不同的注意事項。七夕祭拜床母與七娘媽，保祐小孩健康長大，又因為兩者同樣為孩童的守護神，因此也有不少信眾直接一起祭祀。

楊登嵙老師就整理出「床母」與「七娘媽」的由來、祭拜重點與禁忌：

「床母」

民間信仰相信嬰兒的床上有床母，床母又稱為鳥母仔、鳥仔婆，「床母」是嬰兒的守護神，是保護養育小孩長大的；據說嬰兒睡覺時會笑或會哭，老一輩認為是床母在逗弄，父母親如果虔誠的祈求床母，則嬰兒就會受到保護，可以很順利的平安長大。孩子白天由註生娘娘守護，晚上睡眠時則是由床母照顧。床母會保護或養育孩子長大至16歲成年為止，而父母祭拜床母是祈求孩子好帶，不會任意哭鬧，能夠健康平安長大。

拜「床母」供品：

民俗上嬰兒在出生第3天要祭拜床母，告訴床母家中有新成員到來，之後孩子滿6天、12天、滿月、七夕等節日也會祭拜床母，倘若媽媽及寶寶住在坐月子中心，那麼在初次回家當天祭拜即可，最好是嬰兒進房間前。如果家裡的寶寶夜裡會哭鬧，不易安睡或很難帶，也可以隨時準備來祭拜，孩子生病時也會拜床母祈求保佑。床母祭拜的供品通常為孩子滿月或母親坐月子時吃的食品，例如雞腿、雞酒、油飯、花生等；如果是素食者，供品也可以使用鮮花、水果、糕點代替。紙錢用四方金(刈金)、床母衣，祭祀時以白米作為香爐，燒香3炷，從床尾向床頭祭拜，告知床母孩子的名字，並且祝禱「暗時好睏，日時好」，一旦開始祭拜，就要持續到孩童16歲成年為止，不可半途而廢。

拜「床母」時間：

由於床母大多是「晚上」照顧寶寶居多，所以祭拜時間以「酉時」（17:00～19:00），最佳時間為晚上六點。

拜「床母」地點：

將貢品放在小孩的床上（床舖正中央）來做祭拜，拜的時候是面對床鋪做祭拜，由床尾向床頭拜；如果寶寶跟大人睡，就在大人床上，小孩睡的位置祭拜，如此孩子會睡得安穩。

拜「床母」禁忌：

1.不拜魚類：因為魚類有刺，床母會花時間挑刺，忘記照顧孩子。
2.不拜酒：否則「床母」會酒醉睡著而疏於照顧小孩。
3.不用筷子：避免床母用筷子打小孩，因此，祭拜床母時不可擺放筷子。
4.不拜青菜：擔心床母會因此「青青菜菜」(閩南話)照顧小孩。
5.時間不宜長：拜床母時間不宜太長，不像平常祭拜要斟酒三巡，大約貢品擺好，香點了以後，就可以準備燒“四方金”和“床母衣”，燒完即可撤掉貢品，民俗認為吃飯慢的人可能做事懶散，或是怕床母吃太久疏於照顧嬰兒，因此趕快撤下供品，讓床母吃快一點，也就能勤於照顧小孩。

「七娘媽」

七娘媽是大家普遍熟知的「織女」，也就是七仙女、七星娘娘，信仰中「七娘媽」不僅只稱織女一位，而是七位仙女的泛稱。另有一說，七娘媽是註生娘娘的部屬，小孩出生前屬註生娘娘所管，出生後的寶寶則由七娘媽守護。傳說織女與牛郎結婚之後生下孩子，被帶回天庭，而織女的姊妹們暗中幫助照顧孩子長大，因此七娘媽也成為了兒童的守護神。「七娘媽廟」在每年七夕時舉辦「做十六歲」的習俗，讓信眾感謝神明保佑孩子平安長大成人。

拜「七娘媽」時間：午後。

拜「七娘媽」地點：自家門口或七娘媽廟。

拜「七娘媽」供品：

麻油雞酒、油飯、糖粿、胭脂、粉餅，及圓鏡、水盆、梳子、簪花、花露水、圓仔花、雞冠花等。麻油雞酒、油飯、糖粿，前二樣都是生兒育女後吃的傳統食品，以此感謝七娘媽照顧孩子的辛勞。胭脂、粉餅，及圓鏡、水盆、梳子、簪花、花露水等物，讓七娘媽梳妝打扮。圓仔花、雞冠花盛盤中，象徵圓滿和多子多孫。

「七娘媽」七夕禁忌：

1.避免吃牛肉：因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到了，可以在吃完後做善事或做功德，就可以化解。
2.避免服裝上有破洞：織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情上將會出現缺憾，未來感情可能會出現難以彌補的裂痕，因此結束了感情。
3.搬動床：在七夕時搬動小孩的床鋪，很容易驚動床母，造成對小孩不好影響。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

周刊王

