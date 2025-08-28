　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿婆推車運紙箱被賓士猛撞！他沒下車還輾過去　殺人未遂罪法辦

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區今天（28日）上午發生一起交通事故，1名88歲江姓婦人推著裝載回收物的推車，在環中路三段遭1名陳姓男子開的賓士車撞倒，未料陳男未立即下車查看，反而慢速輾過江婦，造成江當場失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復生命跡象，但仍情況危急。陳男肇事後留在現場，警方目前正對其採尿檢驗有無毒品反應，偵訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

 ▲88歲江姓婦人遭賓士車撞擊再輾過，當場失去呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象。（圖／民眾提供）

台中市第四警分局調查，陳男（39歲）今上午7時許，駕駛賓士車沿台中市南屯區環中路三段慢車道往五權西路方向行駛，撞上同車道的江婦，賓士車停頓後，沒下車查看，再往前慢速行駛輾過倒地的江婦，造成江婦傷重送醫。

路口監視器檢視，江婦推著載著紙箱的推車，緩緩走在環中路三段慢車道上，當時已是上班時段，有不少車輛從身旁呼嘯而過，沒多久後就發生意外。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲江婦推著載著紙箱的推車，緩緩走在環中路三段慢車道上，當時已是上班時段，有不少車輛從身旁呼嘯而過。（圖／記者白珈陽翻攝）

事故造成江婦當場沒有呼吸心跳，送往醫院治療搶回1命，目前正在加護病房。案發後陳男留在現場，辯稱車禍後他要停路邊查看，「沒想到阿婆正好在路邊，就輾到了」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲陳男駕駛賓士車撞倒江婦，未下車查看又開車輾過。（圖／民眾提供）

警方對陳實施酒測，發現他並未酒駕，並將對陳採尿檢驗，判定是否有毒品反應。至於陳開車輾壓行人部分，警詢後將依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。詳細肇事原因由交通大隊分析鑑定。

警方呼籲，駕駛人行車務必保持專注，隨時注意周邊路況，遇有事故應立即停車查看並協助，切勿心存僥倖或心急離去，以免釀成更大悲劇。行人亦請遵守交通安全規則，行走於道路時應提高警覺，共同維護交通安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
虞書欣恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年
萬華私幼爆「20童受虐」！　教育局：已裁罰97萬
快訊／只花3.5hrs！　「小平安」到林口長庚了
忘拉手煞車！司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝
溜滑梯下騎乘位野戰！　家長帶小孩路過嚇傻
美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

她淪人頭戶辯「也是受害者」　2關鍵無法減刑！下場慘了

外國應召女淘金秘辛！住摩鐵兼性交易月賺30萬　老司機曝通關密語

忘拉手煞車奪命！「大車倒退嚕」司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝

溜滑梯下野戰！高雄72歲男找67歲女騎乘位　家長帶小孩路過嚇傻

鑰匙吊飾竟是吸食器！花蓮警鷹眼發現　機車男主動交出毒品

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

警察當小王被抓姦在床　偷查愛人、徵信社資料181次...慘被休職

不是颱風、小動物！埔里一直停電民眾快抓狂　電纜大盜落網

OL走斑馬線上班慘被撞！無照男轉彎惹禍：陽光太大影響視線

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

她淪人頭戶辯「也是受害者」　2關鍵無法減刑！下場慘了

外國應召女淘金秘辛！住摩鐵兼性交易月賺30萬　老司機曝通關密語

忘拉手煞車奪命！「大車倒退嚕」司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝

溜滑梯下野戰！高雄72歲男找67歲女騎乘位　家長帶小孩路過嚇傻

鑰匙吊飾竟是吸食器！花蓮警鷹眼發現　機車男主動交出毒品

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

警察當小王被抓姦在床　偷查愛人、徵信社資料181次...慘被休職

不是颱風、小動物！埔里一直停電民眾快抓狂　電纜大盜落網

OL走斑馬線上班慘被撞！無照男轉彎惹禍：陽光太大影響視線

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

安海瑟薇拍片爆意外！「踩空摔下樓梯」高跟鞋斷裂噴飛　驚險影片瘋傳

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

台南高分檢署迎新任檢察官　檢察長黃玉垣期勉守護正義廉能司法

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

社會熱門新聞

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

「全台最大里」高雄福山里將拆成4里

快訊／桃園16歲少女頂樓墜下　送醫不治

網傳高雄科技執法　騎紅線內遭罰600元

北檢遭質疑不正訊問！　北院今勘驗「彭振聲認罪光碟」

比特犬Lucky兩度咬傷人　雲林新飼主接手

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

獨／租大學實驗室煉毒意外引爆　生技老闆認罪求輕判

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

更多熱門

相關新聞

小客車鬼轉硬切撞機車！車頭全毀2人送醫

小客車鬼轉硬切撞機車！車頭全毀2人送醫

台南市歸仁區台39線與六甲路口，昨（25日）發生一起交通事故，一輛南下的小客車左轉時，與北上直行的機車猛烈碰撞，導致機車嚴重變形、汽車車頭全毀，雙方駕駛當場受傷送醫，所幸均無生命危險。

女乘客噴飛墜橋！機車騎士「打瞌睡」撞護欄

女乘客噴飛墜橋！機車騎士「打瞌睡」撞護欄

即／台中清水驚現天坑　貨車後輪卡洞裡

即／台中清水驚現天坑　貨車後輪卡洞裡

屏東救護車挨撞　車內警員+替代役受傷

屏東救護車挨撞　車內警員+替代役受傷

即／倒路上被輾過！高雄男「困車底下」命危

即／倒路上被輾過！高雄男「困車底下」命危

關鍵字：

交通事故台中南屯區88歲婦人賓士車偵辦

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面