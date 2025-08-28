阿婆推車運紙箱被賓士猛撞！他沒下車還輾過去　殺人未遂罪法辦

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區今天（28日）上午發生一起交通事故，1名88歲江姓婦人推著裝載回收物的推車，在環中路三段遭1名陳姓男子開的賓士車撞倒，未料陳男未立即下車查看，反而慢速輾過江婦，造成江當場失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復生命跡象，但仍情況危急。陳男肇事後留在現場，警方目前正對其採尿檢驗有無毒品反應，偵訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

▲88歲江姓婦人遭賓士車撞擊再輾過，當場失去呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象。（圖／民眾提供）



台中市第四警分局調查，陳男（39歲）今上午7時許，駕駛賓士車沿台中市南屯區環中路三段慢車道往五權西路方向行駛，撞上同車道的江婦，賓士車停頓後，沒下車查看，再往前慢速行駛輾過倒地的江婦，造成江婦傷重送醫。

路口監視器檢視，江婦推著載著紙箱的推車，緩緩走在環中路三段慢車道上，當時已是上班時段，有不少車輛從身旁呼嘯而過，沒多久後就發生意外。

▲江婦推著載著紙箱的推車，緩緩走在環中路三段慢車道上，當時已是上班時段，有不少車輛從身旁呼嘯而過。（圖／記者白珈陽翻攝）



事故造成江婦當場沒有呼吸心跳，送往醫院治療搶回1命，目前正在加護病房。案發後陳男留在現場，辯稱車禍後他要停路邊查看，「沒想到阿婆正好在路邊，就輾到了」。

▲陳男駕駛賓士車撞倒江婦，未下車查看又開車輾過。（圖／民眾提供）



警方對陳實施酒測，發現他並未酒駕，並將對陳採尿檢驗，判定是否有毒品反應。至於陳開車輾壓行人部分，警詢後將依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。詳細肇事原因由交通大隊分析鑑定。

警方呼籲，駕駛人行車務必保持專注，隨時注意周邊路況，遇有事故應立即停車查看並協助，切勿心存僥倖或心急離去，以免釀成更大悲劇。行人亦請遵守交通安全規則，行走於道路時應提高警覺，共同維護交通安全。