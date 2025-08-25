　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本人也超愛！繪師來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭吃它

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲許多人的早餐組合，就是蛋餅配大冰奶。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

全台最大同人場FF45於上周盛大舉行，而hololive VTuber尾丸波爾卡繪師「こうましろ」再次來台參加，這位已經征服過滷肉飯、糖葫蘆和臭豆腐的美食獵人，這次又在X分享「台灣神朝食」，也就是台人熟悉的蛋餅，引發萬人讚爆。PTT網友也認證，「只有蛋餅是台灣南北共通的喜好！」

繪師こうましろ來台參加FF45的同時，也四處嚐鮮台灣美食，他上周在X分享「台灣神朝食」的文章，照片是台人十分熟悉的原味蛋餅，配上銷魂醬料，這簡單的美味早餐意外引來1.2萬人讚爆。

就連本尊也被這股蛋餅狂潮給嚇到了，他笑稱「蛤？台灣的神級早餐竟然破萬讚了，怎麼回事？大家都很喜歡嗎？」而網友也紛紛解釋，「大家都是蛋餅好朋友」。

有趣的是，隔天繪師こうましろ再度發文自嘲，「開心玩又吃好吃的飯就能拿到一萬讚的插畫師...而我的圖連1萬讚的一半都沒有...我的圖啊！」

就連PTT網友也熱烈討論，「還有粉漿蛋餅跟酥皮蛋餅等著你，蛋餅的世界是很寬廣的」、「因為大家都是蛋餅的好朋友」、「早餐不吃蛋餅真的會暴怒」、「只要是蛋餅我都吃，沒有派系問題」、「粉漿蛋餅才是真正好吃的蛋餅」、「蛋餅太無敵了！幾乎沒什麼人會討厭吃蛋餅，頂多是各自有喜歡的料」、「蛋餅好吃，皮要煎得脆脆」。

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

ET快訊
熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

繪師台灣蛋餅FF45hololive VTuber尾丸波爾卡こうましろ

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

