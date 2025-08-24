警扮男客上門按摩　泰籍女浴巾遮體畫面曝！白目問：要不要全套

▲龜山警方破獲藏身深山鐵皮，賭客還將賭具丟進樹叢內。（圖／龜山警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局龜山分局掌握情資在大棟山深山鐵皮屋內藏有天九牌流動職業賭場，經多日跟監蒐證後持搜索票破門攻堅，查獲賭客為提神而吸食毒品愷他命，甚至心虛將天九牌丟進樹叢，企圖掩飾賭博行為，當場逮捕陳姓主嫌、發牌荷官、圍事人員及30名賭客；另根據社群平台及論壇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，查獲泰籍女子以全套3000元從事性交易，當場查獲該名泰籍女子與店家負責人，並帶回偵辦。

龜山分局執行內政部警政署自7月1日至8月31日推動之「青春專案」，並結合「雷霆除暴」及「靖黃專案」，近日掌握情資在大棟山深山鐵皮屋內藏有天九牌流動職業賭場，經多日跟監蒐證後，會同桃園市政府警察局保安警察大隊持搜索票破門攻堅，屋內景象雜亂不堪，撲克牌、骰子、菸蒂散落滿地，還發現多名賭客為提神而吸食愷他命，現場留有K盤及毒品殘渣，部分賭客甚至心虛將天九牌丟進樹叢，企圖掩飾賭博行為。

警方當場逮捕陳姓主嫌、發牌荷官、圍事人員及30名賭客，經瞭解該賭場以每枚籌碼新臺幣100元計算，提供賭客兌換籌碼賭博，每日賭資動輒上看百萬元，全案依賭博罪及毒品危害防制條例移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰。

▲▼另根據按摩舒壓廣告查獲以毛巾遮掩身的泰籍女子以3000元全套從事性交易。（圖／龜山警分局提供）

另在掃黃行動中，專案小組於網路巡邏時發現有業者在社群平台及論壇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，警方特別喬裝成顧客預約進入，果然僅以毛巾遮掩上半身女子在包廂內主動開口詢問「要不要全套？」並直接開價3000元，員警表面神情鎮定，然持續暗中蒐證，確認犯罪事實後隨即表明身分，當場查獲該名泰籍女子與店家負責人，並帶回偵辦。

警方赫然發現業者背後還涉嫌以仲介手法，招攬來自東南亞的短期觀光旅客，來台後即被安排進入養生館或隱蔽套房內，從事不法性交易，業者除涉嫌妨害風化外，還可能觸及人口販運及入出國移民法規範，後續將持續溯源，釐清幕後金流及不法網路仲介。