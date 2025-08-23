50萬網紅轉戰AV！聲音嗲到「耳朵懷孕」　達人喊有料

▲VTuber「今田光（Hikari Imada）進軍AV圈。（圖／翻攝AV NO.1）

記者葉國吏／綜合報導

日本AV界再度掀起話題！50萬訂閱的知名VTuber「今田光（Hikari Imada）」近日宣布正式以AV女優身分出道，並在片商MOODYZ推出首支作品。以嗲到讓粉絲直呼「耳朵懷孕」的聲音走紅的她，現在化身成人影片新星，這一舉動引發網友熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲VTuber「今田光（Hikari Imada）。（圖／翻攝AV NO.1）

AV評論家「一劍浣春秋」在《PLAY NO.1》專欄中指出，今田光的外型條件相當出眾。她擁有精緻的巴掌臉、纖細的腰身搭配微乳的身材，宛如一位美少女戰士出現在現實中。加上她過去VTuber時期的娃娃音，其辨識度極高，成為作品的最大亮點。評論中甚至形容她是「女神轉生」的新人，吸引力十足。

▲今田光。（圖／翻攝X）

作為Fresh系列的新人，一劍浣春秋認為，今田光或許僅拍攝這支出道作便會離開MOODYZ，未來動向仍待觀察。她能否透過VTuber的角色魅力在AV界一炮而紅，還需看首支作品是否成功吸引市場目光。對於這位新星的未來，一劍浣春秋寄予希望，但也坦言，好運與時機將是她能否走得長遠的關鍵。