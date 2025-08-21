超扯詐騙！加籍男「電鍋煮出鈔票」　他親眼見證掏110萬秒傻眼

▲外國男電鍋魔術騙錢，行李箱打包110萬落跑。（示意圖／取自達志影像、免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

加拿大籍男子在台北捷運中山站隨機搭訕結識1名男子，幾天後竟到對方家中，現場表演所謂「投資秘術」，聲稱千元能變3000元，過程中甚至拿出白紙、白粉、藥水、鋁箔紙與電鍋，把鈔票「煮」出來，最後真的讓男子深信不疑，掏出110萬元現金投資。士林地院審理後，依詐欺取財罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，刑滿後將驅逐出境。

去年1月8日，加拿大籍男子在捷運中山站附近與阿翔（化名）相互攀談結識。短短3天後，他到阿翔位於北市的住處，佯稱有「特殊投資方法」，可以「小錢翻倍」。

隨即，他在客廳開始表演，先將一張千元鈔票夾在兩張白紙中間，灑上不明白粉，再放進熱水裡浸泡，取出後又淋上藥水，用鋁箔紙包起來壓在電鍋底部。靜置一段時間後，他再把鋁箔紙包取出丟進水桶裡清洗，最後竟「變」出三張千元鈔票，活像魔術秀，讓阿翔完全相信。

阿翔心動後，於1月16日晚間，竟真的交付現金110萬元。加拿大籍男子當場把現金塞進行李箱，執意帶走揚長而去。

事後阿翔報警，檢方起訴時認為，犯行或涉詐欺未遂甚至竊盜。但士林地院合議庭認定，110萬元一旦進到加拿大籍男子行李箱內，已屬被告「實力支配」，構成詐欺既遂。

全案審理時，加拿大籍男子當庭坦承，詐得的110萬元也已發還給阿翔。法院考量其無前科、犯後態度及家庭經濟狀況，量處有期徒刑6月，得易科罰金，每日折算1,000元，並沒收作案手機。由於他是加拿大籍外國人，依刑法規定，服刑或赦免後將被驅逐出境。