科長被控「公務車當私家車」　台中消防局：督勤順路送他回家

▲台中市消防局緊急救護科長劉忠和被爆料把公務車當私家車。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局緊急救護科長劉忠和日前被爆料，多次被同事以公務車載他回家，甚至喝得爛醉在地，有公車私用之嫌，對此，消防局副局長楊元吉表示，都是公務車督勤後順路送劉回家，而檢視民眾PO網的9段影片，公務車當天都有督勤紀錄，目前查無不法。

根據爆料影片看出，今年7月間，劉忠和從一輛消防局紅色公務車下車後，邊走路講電話回家，還有一段更是離譜，劉喝得大醉，根本無法站立，而是被同仁攙扶回家，初步了解，影片拍攝的所曝露時間，從2023年6月至2025年，至少有兩年，其中有9段影片更被民眾PO網。

▲▼緊急救護科長劉忠和喝得酩酊大醉，無法站立。（圖／翻自爆料公社）

楊元吉說，劉忠和住龍井區，每天坐火車到新烏日站，再轉搭公車到辦公室，如果當晚有安排督勤，而督勤地點剛好在海線，同仁會在督勤完順道載他回家，目前所po出的9段影片，當天都有督勤紀錄，沒有公車私用之虞。

至於有次喝得酩酊大醉，楊元吉說，當天公務車並非外出督勤，而是專責載同仁前往參加義消餐敘，並獲上級核可，而劉忠和當晚是參加義消餐會，喝完酒後由同仁載送回家，都有紀錄可查，公務車依規定不得作為私人使用，「但能不能順道載回家，並沒有規定得這麼細」。

楊說，3年來安排的督勤次數非常多，一旦有公車私用一事，會再調查清楚，至於影片監視器角度全來自住家外面，背後有無陰謀論，不得而知。