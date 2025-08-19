實兵演練化學災變　防水防塵機器犬超吸睛

▲全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練，於桃園市蘆竹區舉行。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「114年度全國毒性及關注化學物質災害防救實兵演練」，19日於蘆竹區展開，由市府秘書長溫代欣主持。此次演練動員中央、地方、國軍及民間等近44個單位、逾300人參與，以120分鐘實兵操作驗證整體應變效能。

演練同步啟動五處實景場域，模擬氯氣外洩等高風險化學災害情境，並導入化學偵檢車、重型清毒車、多功能機器人、無人地面載具（機器犬）、消防救災機器人等智慧科技裝備，展現桃園在科技防災上的實力。

▲機器犬可進行30度斜坡爬梯等功能。（圖／環保局提供）

其中，在演練中首次登場的無人地面載具（機器犬）因可進行30度斜坡爬梯、防水防塵、搭配寬頻無線電、具紅外光與多用氣體偵測影像功能，可克服事故現場之高度不確定性及危害風險使用，減少人員暴露風險，是應變單位添購的新利器。

溫代欣秘書長指出，為呼應行政院「114年災害防救演習訓令」，本次採「半預警、有想定、無腳本、不壓縮時序」模式進行。同時也強調，桃園市擁有37個工業區及桃園國際機場，是全國毒化物列管場所最多的縣市，也是倉儲物流密集地區，潛在風險高。市府自112年起成立跨局處專案小組，增修相關法規並公告高風險場所名單；又，鑑於高雄鋰電池工廠爆炸事故，桃園也已啟動第二批高風險場所納管，將鋰電池相關存放設施納入管理，強化源頭控管與火災預防。

環保局長顏己喨表示，這場演練不僅展現桃園推動智慧防災與提升應變能力的決心，也體現中央與地方協同合作的成果。透過實地模擬、科技支援與全方位檢討，各參演單位能即時調整策略、精進流程。市府將依據本次演練成果持續優化防救災計畫，朝打造更安全、有韌性的智慧防災標竿城市邁進。