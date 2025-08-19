19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

▲19歲的改革黨議員芬奇（George Finch）成為沃里克郡議會領袖。（圖／翻攝自Facebook／Cllr George Finch）

圖文／CTWANT

沃里克郡議會（Warwickshire County Council）迎來了英國最年輕的議會領袖：19歲的改革黨（Reform）議員芬奇（George Finch）。今年夏天，他在郡政廳（Shire Hall）經歷了一場緊張的投票後正式就任，接手總額達20億英鎊（約合新台幣812億元）的地方政府資產與5億英鎊（約合新台幣203億元）的年度預算。此前，前任議會領袖霍華德（Rob Howard）因健康因素僅任41天便辭職，而芬奇曾臨時擔任代理領袖，直到正式任命確立。

綜合英媒報導，這場選舉並非一帆風順。儘管改革黨是沃里克郡議會中的最大黨，但沒有絕對多數，過去仍需依賴保守黨（Conservative）議員的支持。然而，在最終投票中，保守黨成員棄權，導致芬奇與自由民主黨（Liberal Democrat）候選人魯德豪斯（Jerry Roodhouse）票數相同，最終由議會主席、改革黨的哈里斯（Edward Harris）投下關鍵一票，打破僵局。哈里斯在投票後表示，他對平手的結果「既失望又興奮」，並坦言這種情況本可避免。

作為議會領袖，芬奇不僅要管理龐大預算，還要處理郡內面臨的多重危機。今年沃里克郡將面臨8,700萬英鎊的財政赤字，未來1年可能增至1億8,700萬英鎊；同時，郡內特殊教育需求與殘疾（SEND）問題嚴重。芬奇指出，他有1名患有SEND的妹妹，因此深知家庭面對教育與醫療挑戰的困境。他強調改革黨將尋求「深層解決方案」，確保社區資源能真正到位。

芬奇的新辦公室簡樸而務實，他自己動手重新擺放桌椅和會議桌，牆上無金箔裝飾，僅計畫在顯眼處擺放英國國旗。他對地毯顏色也毫不在意，只要品質好能派上用場就足夠。對他而言，辦公室的功能性遠比裝飾重要，「顏色或年份無所謂，只要能完成它的工作，才是最重要的。」

儘管如此，他的任命仍讓部分民眾震驚。尤其芬奇沒有參加過全國大選、不會開車、仍與父母同住，甚至沒有交過正式的女朋友。一些年長選民也質疑他是否有能力管理4億英鎊的預算，更狠酸「我19歲的兒子連放洗澡水都不會。」對此，芬奇反倒機智回應，認為這反映的是對方本身，而非自己的能力。「沒有人天生就有資格當政治家，重點是是否擁有人民、政黨與議會的信任，而我都有。」

芬奇的成長背景讓他對社區議題極具敏感度。他的父親斯圖爾特（Stuart）曾在建築行業工作，後因敗血症放棄工作；母親艾米（Amy）曾是髮型師，後轉行成為特殊需求助理。他的妹妹哈麗雅特（Harriet）患有功能性神經障礙（FND），經常需長時間在急診部等待。這些經歷讓芬奇熟悉家庭在制度中的掙扎，也促使他從青年議員時期就開始為家庭和社區發聲，學會寫電子郵件、填寫醫療代理（HCP）表格等事務。

芬奇的政治路線也別具特色。雖然來自傳統工黨（Labour）家庭，但他因脫歐（Brexit）而開始關注政府問責制，最終加入改革黨（Reform），並受到前保守黨議員、後轉投改革黨的安德森（Lee Anderson）啟發。「我去聽他演講，隔天就加入了改革黨。」這份熱忱和行動力，也讓改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）對他寄予厚望。

芬奇作風直率，敢於挑戰官僚體制。他曾要求撤下郡政廳在驕傲月（Pride Month）升掛的彩虹旗，並主張制定升旗政策，未來只允許英國國旗、聖喬治旗與郡旗升起。他的理念簡單明瞭：民選領袖應對議會有控制權，而不是非民選官僚來干涉決策。

與同齡人相比，芬奇的成熟和歷史素養令人驚訝。他自認「少年老成」，熱愛歷史，對世界大戰和都鐸時期的政務感興趣。他對大學課程中的政治哲學抱持實用主義態度，認為哲學無法解決道路坑洞或稅率問題，他更重視信心、熱忱與常識。

芬奇的日常生活也反映他的責任感。雖然仍在大學就讀政治與國際關係，但他已將學業暫時延後，全力投入地方議題。他關心教育與特殊需求問題，並堅信改革黨將為沃里克郡帶來創新變革。他的音樂品味偏好經典，如比利·喬（Billy Joel）、大衛·鮑伊（David Bowie）、皇后樂隊（Queen）與艾爾頓·強（Elton John），對當代流行音樂和韓流幾乎一知半解，也不追逐社交媒體潮流。

儘管只有19歲，芬奇已展現出非凡的政治敏銳度、領導力和社區責任感。他的崛起象徵新世代政治人物的可能性：年輕、敢言、有行動力，並將親身經歷化為治理社區的動力。對沃里克郡而言，這位年輕領袖的任命既是挑戰，也是希望，一個從學校橄欖球場、家庭困境，到議會廳堂的政治新星，正用青春與熱忱書寫地方政治的新篇章。

