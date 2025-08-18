　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義老夫妻陳屍住家！丈夫長期心臟病　妻子罹患失智症

▲▼ 嘉義縣六腳鄉老夫妻雙亡死因待查 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲嘉義縣六腳鄉老夫妻雙亡，老翁生前長期心臟病，妻子患有失智症 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣六腳鄉豐美村一對獨居的八旬黃姓夫妻17日下午被發現陳屍在住家內，兩人遺體均已僵硬發黑並流出屍水，顯示死亡多日。警方初步調查，黃夫生前長年罹患心臟病，黃妻則患有失智症，現場無打鬥及外力介入跡象，已報請檢察官與法醫相驗遺體，詳細死亡原因待釐清。

嘉義縣消防局17日下午4點48分接獲民眾通報，指稱六腳鄉豐美村港尾寮有人需要緊急救護，立即派遣人車前往。消防人員抵達後，發現黃姓老翁倒臥在二樓走廊，妻子則倒在一樓客廳，兩人皆無呼吸心跳，明顯死亡，現場交由警方與家屬處理。

警方指出，黃姓老翁長年罹患心臟病，黃妻則患有失智症，日常生活依靠丈夫照料，兩人的子女則居住在外地，但經常回來探望夫妻倆，兩人的家屬最後一次回家探視是今年8月初，這次是兒媳婦上門探望公婆，不料大門深鎖且怎麼喊都無人應答，破門後才發現兩人陳屍在屋內，嚇得立刻報警。

警方調查，死者家屬十多天未與父母聯繫，鄰居也表示多日未見兩人，加上現場遺體腐敗程度不同，加上現場門窗並無破壞痕跡，初步排除外力介入，研判可能是老翁先因病猝逝，妻子因無人照料、缺乏飲食照護而相繼過世，確切死因將待檢察官與法醫相驗後釐清。

村長黃在崎表示，黃姓夫婦以前經常會出門跟村民們聊天，不過黃妻罹患失智症後，夫妻倆就很少外出了，黃翁也一直都不離不棄照顧黃妻，兩人育有2子，目前都在外縣市工作，但放假時經常會回來探視，兒媳因多日聯絡不上兩人決定上門探望，沒想到卻發現兩人早已死亡。

08/16 全台詐欺最新數據

