嘉義民和國中棒球隊國道車禍8傷　重傷球員「拔管可自主呼吸」

記者林東良、郭玗潔／台南報導

嘉義縣民和國中棒球隊15日乘座廂型車，北上行經國道3號善化段337.5公里處時，因開車的教練閃避不及，撞上公務防撞車，造成車內共8人輕重傷，送醫急救。今日好消息傳出，其中一名原本插管治療、緊急開刀的重傷學生，在今日上午拔管，已可自主呼吸。體育局局長陳良乾也到各醫院慰問傷者，強調台南市有運動團隊選手訓練及比賽時，學校應雇請專業車輛及司機載運選手，避免憾事再次發生。

▲陳良乾慰問選手受傷情形。（圖／記者林東良翻攝)

據了解，嘉義縣民和國中棒球隊15日上午前往高雄立德棒球場進行移地訓練及友誼賽，回程途中行經國道三號北上337.5公里處時，因前方工務施工閃避不及，由許姓教練駕駛的車輛在內側車道迎面撞上高工局公務車，造成教練及車上7名球員受傷，傷者年齡從10歲到15-16歲不等。其中教練傷勢嚴重，還在加護病房觀察，另名傷重學生左大腿肉被削去一大塊，經插管治療和開刀後傳出好消息，今已拔管並能自主呼吸。

體育局陳良乾16日前往柳營、佳里、永康奇美醫院與成大醫院，代表市長關心並探視傷者慰問家屬。陳良乾表示，看到優秀的教練與選手目前於加護病房的情形，讓同樣擔任過選手與教練的他相當不捨，期盼這樣的意外不再發生，也強調台南市所有運動團隊選手訓練及比賽時，教練不得擔任司機，學校應雇請專業車輛及司機載運選手，避免憾事再次發生。

▲陳良乾代表市長黃偉哲慰問許教練家屬。（圖／記者林東良翻攝)