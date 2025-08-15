黑色暴雨警告後！花蓮農特產在港博覽會亮相　港人熱情嚐好味

▲花蓮六家在地優質農特產品業者進軍香港會議展覽中心展出多元產品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
2025香港美食博覽會於8月14日正式登場，花蓮縣政府率領六家在地優質農特產品業者進軍國際舞台，於香港會議展覽中心展出花蓮「好山好水、純淨優質」的農產品牌形象與多元產品。當天上午香港發出黑色暴雨警告信號，導致博覽館一度延遲開放，但所幸於下午一點左右恢復展覽，現場氣氛迅速回溫，吸引眾多消費者前來參觀。
展覽延遲開放雖一度影響人流，但午後恢復後，現場湧入大量民眾，尤其香港消費者對花蓮農特產品展現高度興趣，紛紛駐足品嚐、詢問產品細節。展品涵蓋有機農產、加工食品、養生飲品與特色伴手禮，種類多元、風味獨特，吸引不少港人對花蓮醬料類產品表現出濃厚喜愛。
展會現場吸引部分民眾參觀與品嚐，或受前期宣傳與媒體報導影響，對花蓮農特產品展現興趣，互動氣氛良好，展現產品逐步拓展國際市場的潛力。
本次花蓮縣政府農業處籌組參展團隊，邀集九一七農場、洄瀾醬人有限公司、温伯力生物科技股份有限公司、縣餅實業有限公司、花蓮縣富里鄉農會、花蓮縣農會等六家業者共同參展，展現花蓮農業的多元面貌與創新實力。
縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府持續推動農產外銷與國際鏈結，期望透過此次參展，讓世界看見花蓮的純淨農業與優質產品，拓展海外市場版圖，創造更高產值與永續發展潛力。
▲當天上午香港發出黑色暴雨警告信號，導致展館一度延遲開放。
展覽資訊
- 展期：114年8月14日至8月18日
- 地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心
- 攤位編號：3D-A20
