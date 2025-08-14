退伍軍人殺女會計猥褻煮屍　18年凶宅傳高跟鞋聲

▲凶手楊忠平（圖）闖入女鄰居住處，將她勒斃。（圖／鏡週刊提供，下同）

18年前，新竹一名男房客侵入樓下女鄰居住處，勒斃對方、洗劫財物、拿走自己的租約後，將死者搬回住處姦屍、燙煮手掌，最後用窗簾打包死者，準備隔天棄屍。死者女兒聯繫不上媽媽，前往媽媽租屋處察看，結果發現幫房東管帳的媽媽，有整棟公寓的房客租約，卻獨缺樓上男房客，於是聯繫房東，房東想起死者曾抱怨遭男房客騷擾，認為男房客有鬼，所以偕同其他房客衝入男房客住處，揭發這起驚悚命案。案發後，公寓成了凶宅，靈異傳聞不斷。

為了找媽媽，女兒聯繫房東、告知狀況，房東想起，五樓房客是剛搬來不到一個月的29歲退役軍人楊忠平，他當時無業，經濟狀況不佳，連押金都無法繳足，且任女還曾抱怨，受不了楊男的電話及簡訊騷擾，房東覺得可疑，於是偕同任女的女兒及其他房客，一起上樓到楊男的住處一探究竟。

起初楊忠平拒絕開門，經眾人不斷敲門，他才將門開了一個小縫，大家趁機破門而入，結果赫然發現陽台地板上有一具以窗簾布包裹、全身赤裸的女屍，身分正是失蹤的任女，眾人立刻將楊男壓制，同時打電話報警。因罪證確鑿，警方到場後，楊坦承犯案，但卻態度從容地表示：「只是想親近她。」

楊忠平告訴警方，案發當天深夜，他吸食強力膠後精神恍惚，想起自己對任女示愛遭拒，加上缺錢花用，所以心生歹念，從浴室攀爬氣窗，垂降至4樓任女的住處內。當時熟睡的任女沒發現，但楊男找了半天，只發現1千元，他覺得不夠，所以到廚房拿水果刀，跑到任女床邊，抵住她的頸部，逼她交出錢財。

任女驚醒後極力反抗，並大聲呼救，企圖逃跑，楊忠平見狀，立刻從背後控制任女、摀住她的口鼻，要求她不得聲張，任女點頭同意，表示願意配合，但是希望先開燈喝水、找眼鏡，楊同意，並將她放開，但任女立刻大聲呼救，因為怕驚動其他鄰居，楊出手掐住任女的頸部，軍人出身的楊魁武壯碩，任女沒有多久便窒息身亡。

他先是用水果刀割開任女的睡衣，然後將屍體搬到浴室，清洗任女遭勒斃而失禁的排泄物，清洗過程中楊起了淫念，將赤裸的屍體搬到客廳地板上侵犯，完事後，他一度擔心任女可能尚未斷氣，甚至持刀在她手臂上連刺3刀測試，確認任女身亡之後，楊又二度姦屍洩欲。

為了方便棄屍，楊忠平萌生分屍的念頭，他拿出水果刀想肢解屍體，但因關節處切不斷，所以作罷，接著他將任女的左手掌放入鋁製湯鍋中烹煮，心想煮熟後應該比較容易肢解，但又嫌麻煩，最後決定放棄。折騰了一夜的楊，扯下自家窗簾，包裹滿是傷痕的屍體，放在陽台，轉身倒頭就睡，打算隔天深夜載往偏僻山區棄屍，沒料到還沒行動就被發現，最後狼狽遭逮。

案發後，該棟公寓也成為凶宅，許多住戶嚇得搬走，長期閒置，之後也鮮少有人入住，靈異傳聞不斷。有人聲稱深夜經過時，隱約聽見公寓內有低沉的啜泣聲，後來還有住客表示，常聽見高跟鞋走路的聲音，或浴室有莫名流水聲。

